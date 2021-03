Škandál! V Čile kvôli chybnej antikoncepcii otehotnelo 140 žien: Niektoré sú v ťažkej situácii

Najmenej 140 žien v Čile vlani nechtiac otehotnelo po tom, čo brali chybné antikoncepčné pilulky.

Do obehu sa dostalo 276.890 škatuliek tabletiek zabraňujúcich počatiu, ktoré ale nemali tie správne účinky. Tamojšie úrady navyše zvyšok chybnej série z obehu stiahli tajne. Minulý týždeň čílska vláda oznámila, že udelila dvom čílskym výrobcom nefunkčných tabletiek pokutu. Kauza môže podľa miestnych médií prispieť k legalizácii interrupcií.

"Niekto je za to zodpovedný a je to čílska vláda, pretože pustila do štátneho zdravotníctva chybné tabletky," uviedla opozičná poslankyňa Claudia Mixová. Vláda vlani v auguste stiahla 139.160 balení týchto antikoncepčných piluliek, ale oficiálne o tom neinformovala, a nedozvedel sa to ani od svojich lekárov ženy, ktoré tabletky z kazovej série dostali. Išlo o tabletky Anulette CD, ktoré vyrábajú dve čílskej firmy, vlastnené nemeckou farmaceutickou spoločnosťou.

Chybné série neboli nebezpečné, ale v niektorých škatuľkách niekoľko tabletiek chýbalo a v niektorých boli prehodené pilulky - časť z nich totiž neobsahuje účinné látky a berie sa preto, aby sa v mesačnom cykle znížilo riziko chyby v užívaní. "Mňa ďalšie tehotenstvo veľmi zaskočilo, mám už tri deti, študujem popri zamestnaní a s manželom sme sa navyše rozišli," uviedla tridsaťsedemročná Marlisett Rainová.

Dvadsaťročná pokladničná v reštaurácii Melanie Riffová z mesta Chillán, ktorá otehotnela vlani v septembri, sa zas stará o chorú matku, ktorá má rakovinu, a nemá dokončenú školu. Na interrupciu ísť nemohla, pretože tá je v Čile povolená len vo výnimočných prípadoch, ako je ohrozenie života matky či znásilnenia. Kauza s chybnými tabletkami by však mohla pomôcť k legalizácii interrupcií v Čile.

V tejto krajine bol až do roku 2017 absolútny zákaz interrupcií, zaviedol ho v roku 1989 diktátor Augusto Pinochet, len niekoľko mesiacov predtým, ako opustil úrad prezidenta. Prerušenie tehotenstva je ale v Čile možné len vo výnimočných prípadoch. Tento rok v januári, keď nadobudol účinnosť zákon legalizujúcej dobrovoľné interrupcie v Argentíne, otvorila diskusiu o podobnom zákone aj dolná komora čílskeho parlamentu.