Dlho odolával provokáciám, napokon vybuchol: Ovečkin skolil súpera zákerným ťahom

Nočný súboj NHL medzi Bostonom Bruins a Washingtonom Capitals (1:2 psn) priniesol zaujímavý konflikt.

Okrem prvého zápasu Slováka Zdena Cháru na ľade Bostonu po jeho odchode, pozornosť pútal aj jeho kolega Alexander Ovečkin (35). Hráč Bruins Trent Frederic (23) narazil Ovečkina o mantinel. Následne nastala strkanica oboch hráčov. Keď však Trent odhodil rukavice a držal Ovečkina za dres, ten sa ani nepohol a pozeral sa na protivníka. Frederic nakoniec od Rusa zdúchol a súboj si rozmyslel.

Trent Frederic tried to fight Alex Ovechkin. pic.twitter.com/FjoReiGzMR — Conor Ryan (@ConorRyan_93) March 4, 2021