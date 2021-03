Tina si našla o 36 rokov mladšieho milenca, stálo ju to život: Smrť ako z hororu!

Zaplietla sa so zajačikom, netušila, že ju to bude neskôr stáť život.

Britka Tina Eyre († 62) mala za sebou dlhú kariéru v známej právnickej firme a cestovala po celom svete. Po rokoch si však uvedomila, že chce žiť jednoduchý život na farme, ktorú si napokon aj kúpila, a to v Bulharsku. V svojej novej domovine si našla aj veľa priateľov a všetko nasvedčovalo tomu, že má pred sebou ešte veľa krásnych chvíľ.

Tina sa dokonca po rozvode rozhodla hľadať lásku. Zoznámila sa s mladíkom, ktorý mal iba 26 rokov a býval v susednej dedine. Britka v rokoch sa so zajačikom stretávala dlhší čas, no neskôr usúdila, že nebude pre ňu ten pravý a rozhodla sa s mladým mužom rozísť. Nebolo to však vôbec jednoduché. Expriateľ ju sledoval na každom kroku, a denne ju bombardoval esemeskami. Celé sa to skončilo obrovskou tragédiou. Ako informuje britský denník The Sun, mladík mal svoju ex umlátiť na smrť lopatou.

O Tinu sa začali priatelia báť, keď sa im dlho neozývala a tak išli k nej do domu. Na záhrade našli mladíka kopať jamu, keď ich zbadal, dal sa na útek. Mŕvte telo ženy ležalo v stodole. Polícia muža zadržala, ten priznal, že na Tinu zaútočil a dôvodom bola žiarlivosť.