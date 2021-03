Mestská veža prístupná pre všetkých: Takto spoznajú dominantu Trnavy sluchovo a zrakovo znevýhodnení

Dominanta Trnavy, takmer 60 metrov vysoká mestská veža na Trojičnom námestí sa stane dostupnejšou a zrozumiteľnejšou pre zrakovo a sluchovo znevýhodnených návštevníkov.

Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism získala grant vo výške 42 595 eur na projekt Mestská veža pre všetkých. V rámci neho vytvorí hovoriacu dotykovú knihu i 3D modely pamiatok trnavského regiónu. TASR o tom informoval zastupujúci výkonný riaditeľ OOCR Alexander Prostinák.

"Majorita si vo väčšine neuvedomuje bariéry, na ktoré narážajú ľudia s takýmito hendikepmi," uviedol Prostinák. OOCR preto plánuje doplniť existujúce informačné kiosky v mestskej veži o videá, ktoré pretlmočia informácie z panelov do slovenského posunkového jazyka a iných prvkov určených pre nepočujúcich návštevníkov. Návštevníkov s poruchami zraku prevedie hovoriaca dotyková kniha po regióne Trnava a zoznámi ich s najzaujímavejšími budovami Trnavy a jej okolia. "Pomocou reliéfov, audio opisu a iných foriem pomôže urobiť si predstavu ako budovy vyzerajú. Audio komentár bude sprevádzať ruky 'čitateľa' po jednotlivých reliéfnych platniach," informoval Prostinák.

Ďalšia časť projektu, ktorý získal finančnú podporu z grantového systému Trnavského samosprávneho kraja, sa venuje tvorbe trojdimenzionálnych modelov pamiatok regiónu s využitím fotometrie, 3D modelovania a 3D tlače. "Pri tvorbe týchto modelov je najskôr potrebné zdokumentovať aktuálny stav budov - vytvorením stoviek fotografií, ktoré sa následne softvérovo spracujú do digitálneho modelu. Počítame aj s prekladom niektorých textov do anglického a nemeckého jazyka, ktoré následne využijeme v podobe Braillovho písma," doplnil Prostinák. Projekt Mestská veža pre všetkých sa bude realizovať v priebehu roka 2021, začať by mali už v marci. Slúžiť turistom by mal od jesene.