Ďalšia rana pre premiéra: Tvrdá kritika! Poslanec OĽaNO má Matoviča plné zuby

Došla mu trpezlivosť! Do premiéra Igora Matoviča sa okrem opozície a koalície už pustil aj vlastný poslanec.

Ku kritikom sa pridaj aj Ján Krošlák a nedával si veru servítku pred ústa. „Prišiel čas pozrieť sa do zrkadla, pán Premiér. Rozhodol som sa vypustiť tohto gina z fľaše len preto, lebo už ma nebaví stále obhajovať a vysvetľovať freestyle jedného človeka. Už ma nebaví pozerať do očí priateľom, ktorí pri pohľade na mňa, vidia automaticky nášho šéfa a klopkajú si neveriacky prstom na čelo. Čakal som rok, poctivo som sa angažoval v práci v parlamente vo veciach, ku ktorým mám blízko a stále som dúfal a úprimne veril, že náš premiér dorastie do svojho kresla," začal svoj dlhý status. Krošlák mu tiež vyčíta, že „neuvážené, provokujúce a niekedy infantilné statusy, aj napriek radeniu poradcov zo všetkých strán, stále pokračujú.“

„Pokles preferencií OĽaNO vôbec nesúvisí s covidom, veľká väčšina Slovákov nie sú hlupáci, ale priamo súvisí so správaním premiéra. Je zjavné, že 10 percent voličov ho nenávidí a možno 10 percent miluje, vadí mi však, že 80 percent Slovákov pri pohľade na jeho statusy alebo výstupy v televízii sa neveriacky chytá za hlavu," myslí si. Krošlák podotkol, že vládu podporuje a váži si ťažkú prácu všetkých ministrov. „Väčšina mojich kolegov poslancov sú múdri, čestní ľudia, a preto si myslím, že nepatria všetci do jedného vreca. Dobrý premiér má ľudí spájať a nie rozdeľovať. Ľudia by ho mali mať radi alebo rešpektovať. V najhoršom prípade s ním nesúhlasiť, ale nie nenávidieť,“ povedal.

Podľa Krošláka poslanci OĽaNO nie sú žiadne ovce, majú vlastné názory a sú medzi nimi aj takí, ktorí majú na to, aby viedli túto krajinu lepšie. Podľa jeho slov ostáva stále poslancom vládnej koalície.

Na záver doplnil, že v poslaneckom klube OĽaNO nie je jediný, ktorý ma podobný názor na ich lídra. Napriek tomu poslanec bude naďalej podporovať koalíciu, lebo nechce, aby sa k moci vrátil Fico a spol.