Dojemné privítanie bývalého kapitána v Bostone: Chára mal slzy na krajíčku

Severoamerická NHL zažila nespočetne veľa návratov hráčov na ľad svojho bývalého tímu, ktoré boli viac či menej emotívne.

V prípade Zdena Cháru (43) to však bol o čosi väčšie ako u ostatných, lebo všetko čo súvisí s jeho hokejovou kariérou, je o čosi väčšie. Týmito slovami glosoval oficiálny portál NHL prvý zápas najstaršieho a najvyššieho hráča profiligy v drese Washingtonu v TD Garden, ktorá bola 14 sezón jeho domovským prístavom v NHL.

Keď sa na veľkoplošnej obrazovke zjavilo emotívne spomienkové video s Chárom v hlavnej úlohe, na tvári čoskoro 44-ročného obrovitého obrancu sa zračilo dojatie a takmer sa tam objavili aj slzy. Jeho bývalí spoluhráči z tímu Boston Bruins povstali a búchaním hokejok o mantinel prejavili svojmu niekdajšiemu dlhoročnému kapitánovi a mentorovi uznanie. K skutočnému naplneniu veľkosti chvíle chýbalo iba 18-tisíc divákov na tribúnach, ktorí by pravdepodobne povstali a tlieskali. To sa však neudialo, lebo súčasné protipandemické opatrenia to neumožnili a fanúšikovia Bostonu sledovali zápas tradičných rivalov z Východu iba doma pred televízormi. A tak aspoň virtuálne prostredníctvom videa poslali Chárovi slová vďaky za všetky tie pekné chvíle, ktoré s ním mohli stráviť na ľade, ale aj mimo neho. O Chárovi bolo známe, že sa zapájal aj do rôznych mestských a dobrovoľníckych aktivít, napríklad nad Deň vďakyvzdania roznášal hasičom či seniorom koláče či pizzu.

"Pre Cháru nebolo dobré, že táto slávnosť sa udiala bez divákov. Ich ovácie na tribúnach mu zrejme chýbali. Za daných okolností sa to však nedalo zrealizovať," skonštatoval tréner Bostonu Bruce Cassidy na webe NHL.

"V určitých ohľadoch je to výnimočné, ale akonáhle padne prvé buly, budem sa koncentrovať len na zápas a nie dianie okolo neho. A to bez ohľadu na to, že sa bude hrať v prostredí, ktoré bolo pre mňa dlhé roky veľmi blízke. Boston navždy zostane v mojom srdci, ale tento zápas už bude o niečom inom," uviedol Zdeno Chára ešte pred štvrtkovým súbojom v TD Garden.

Jeho noví spoluhráči veľmi chceli vyšperkovať návrat niekdajšieho kapitána do Bostonu víťazstvom a napokon sa to aj podarilo. Postaral sa o to premeneným nájazdom český útočník Jakub Vrána. Washington zvíťazil 2:1 po nájazdoch a pripísal si štvrtý triumf v neprerušenej sérii. Na jedinom góle hostí z hry mal podiel slovenský útočník Richard Pánik. Dán Lars Eller práve po jeho priťuknutí a predchádzajúcej strele Nicka Jensena v 47. min vyrovnal na 1:1. Pri góle bol na ľade aj Chára, ktorý si pripísal plusový bod. Chára celkovo odohral 17 minút a predviedol aj dva bodyčeky a jednu strelu súpera zablokoval.

Víťazný súboj na ľade Bostonu znamenal aj štatistický míľnik pre trénera Capitals. Peter Laviolette sa stal 15. trénerom v histórii NHL so 650 víťazstvami. Jeho aktuálna bilancia je 650 víťazstiev, 430 prehier a 127 prehier po predĺžení alebo nájazdoch plus 25 remíz.