Po sexe v tmavej uličke odviedol ženu († 32) do svojho bytu: Horor! Čo nasledovalo, vami otrasie

Skvelý večer plný zábavy a alkoholu sa v sekunde zvrtol. Mladá žena sa už nikdy nevráti k svojej rodine.

Dvadsaťštyriročný Azam Mangori si v noci vyšiel do ulíc mesta Exeter, kde stretol Lorraine Cox († 32), ktorá si predtým užívala s priateľmi. Žena už bola pod parou, čo mladík zneužil a v tmavej uličke mali spolu sex. Potom ju zobral do svojho bytu a nastalo krvavé peklo.

O hrozivom prípade, ktorý sa už dostal pred súd, píše portál Daily Mail. "Jednu noc v lete minulého roku sa stratila žena menom Lorraine Cox. Bola vonku s priateľmi. Veľa toho vypila a asi o 1.30 h sa vydala sama pešo domov. Zrazu zmizla. Pre rodinu a priateľov to bola záhada celý ďalší týždeň. Nikto nevedel, kde je. Odpoveď bola, že ju zabil obžalovaný," povedal na súde prokurátor Simon Laws. Dodal, že Lorraine mala veľkú smolu, keď ho v tú noc stretla. "Prišiel k nej, aj keď sa nikdy predtým nestretli. Využil, že je opitá a mal s ňou sex v tmavej uličke."

Z toho, čo nasledovalo tuhne krv v žilách. Podľa prokurátora Azam odviedol mladú ženu do svojho bytu nad obchodom s kebabmi v centre mesta a tam ju zabil. "Rozrezal jej telo na sedem častí a zlikvidoval ich. Zmrzačil ju aj inými spôsobmi," zaznelo v súdnej sieni. Zbavil sa aj jej oblečenia a všetkého, čo mala pri sebe. Azam si mal nechať len SIM kartu a pomocou nej pred svetom predstieral, že Lorraine stále žije. Mladík vyvinul obrovské úsilie, aby ohavný čin ututlal, no bolo to márne. Polícia a vyšetrovatelia odhalili, čo sa v osudnú noc stalo.

Muži zákona ho zatkli krátko po vražde, no Azam pri vypočúvaní nič nepovedal. V jeho telefóne sa našiel usvedčujúci materiál vrátane obrázkov a videí z internetu, ktoré zobrazovali štruktúru nohy a amputácie. Experti na DNA preukázali, že za znetvorenie tela je zodpovedný obžalovaný. Azam vraždu popiera. Súdne pojednávanie by malo trvať približne mesiac.