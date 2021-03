Zlá situácia v nemocniciach pre COVID-19: Pacientov už vozíme aj do zahraničia!

Slovensko je v roku 2021 krajinou s najväčším počtom úmrtí na počet obyvateľov na svete.

Oficiálne štatistiky ukazujú, že situácia je u nás dlhodobo neudržateľná. Štátu tak pomáhajú okolité krajiny, ktoré sú pripravené prijímať našich pacientov. Ponuku na poskytnutie 200 lôžok dali Poliaci a pomocnú ruku podávajú aj Nemci.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí potvrdil, že Poľsko ponúklo Slovensku 200 lôžok. Podľa neho je však o prevoz malý záujem, keďže nemocnice na severe krajiny to vraj zvládajú. Pacientov s covidom z východného Slovenska však podľa RTVS majú v týchto dňoch previezť do poľských nemocníc v Nowom Targu a Gorliciach. Ministerstvo potvrdilo prevoz dvoch pacientov práve do poľských Gorlíc.

Tieto lôžka sú dôležité, keďže majú k dispozícii pľúcnu ventiláciu, ktorá je pre pacientov životne dôležitá. V súčasnosti sa v nemocniciach na Slovensku nachádza takmer štyritisíc ľudí. Problémom sú najmä lekári, ktorí sú po mesiacoch boja s koronou vyčerpaní.

Podľa denníka Korzár sa do Poľska presúvajú minimálne dvaja pacienti z nemocnice v Prešove. „Ďalšie prevozy budú závisieť od toho, ako sa bude vyvíjať situácia v prešovskej nemocnici a od dostupnosti kapacít u poľských kolegov,“ povedal riaditeľ nemocnice Ľubomír Šarník. Podľa neho môžu prevážať tých, u ktorých je to bezpečné vzhľadom na zdravotný stav.

Ministerstvo už skôr povedalo, že pacientov sa snažia presúvať najmä medzi nemocnicami na Slovensku z tých, ktoré sú vyťažené viac, do tých menej. Nedávno vláda schválila žiadosť o pomoc Európsku úniu, na základe ktorej nám poslali lekárov z Rumunska. Ministerstvo zdravotníctva potvrdilo, že rokujú aj s Nemeckom, ktoré by mohlo prijať niekoľkých pacientov.

Matovičov vtip pobúril Ukrajinu

- Premiér tento týždeň nevhodne zažartoval na adresu Ukrajiny.

- Na rádiu Expres odpovedal na otázku, čo sľúbil Rusku za Sputnik, že Zakarpatskú Ukrajinu.

- Matovič naznačil, že ide o žart, no ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba hovorí, že podobné vyhlásenia kazia priateľské vzťahy.

- „Nech ich vymení za niekoľko regiónov Slovenska. Škoda, že svojimi nesprávnymi vyjadreniami slovenský premiér kazí veľmi priateľské a úprimné vzťahy medzi Ukrajinou a Slovenskom,“ uviedol Kuleba.

- Výrok si všimli aj ukrajinské médiá, ktoré hovoria o nevydarenom vtipe a o tom, že Matovič sa „vyznamenal“.