Legendárny brankár Buffon o konci kariéry: Toto je jeho maximum

Legendárny taliansky brankár Gianluigi Buffon (43) prezradil, kedy plánuje odísť do futbalového dôchodku.

43-ročnému Buffonovi, ktorý chytá za Juventus Turín, končí zmluva v lete tohto roku. Majster sveta z roku 2006 a držiteľ desiatich ligových trofejí by však mohol s klubom kontrakt predĺžiť, o čom sa už dlhšie špekuluje.

"Naučil som sa, že v živote nie je nič isté. No viem, že hrať budem maximálne do júna 2023, to je moje maximum. No skončiť môžem aj po štyroch mesiacoch," povedal Buffon na margo definitívneho odchodu z trávnikov a naznačil tiež, že sa stále cíti fit a nepozoruje na sebe žiadny pokles výkonnosti.

"Niektorí tvrdia, že keď hráč dosiahne môjho veku, pokles príde náhle, z jedného momentu na druhý. Tomu ja neverím. Cítim čo cítim a nemyslím si, že u mňa zrazu príde k náhlemu kolapsu. Som tiež človek, ktorý verí v osud. Keď mi Juventus ponúkol možnosť vrátiť sa späť, pomyslel som si Madonna! Myslím si, že existuje nejaký dôvod, pre ktorý som sa tam mal vrátiť. Napísať posledný veľký príbeh," dodal Buffon pre britský Guardian.