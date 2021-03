Kobielsky o živote počas pandémie: Doma máme vojnový stav

Sympatický herec Vladimír Kobielsky (45), hviezda markizáckych Oteckov, je hrdým rodičom troch detí.

So svojou milovanou manželkou Alenou (40) sa o domácnosť starajú najlepšie, ako vedia, ale aj im vnieslo obdobie pandémie do rodiny slušnú dávku napätia. Keďže sú všetci piati neustále zavretí doma, o slovo sa hlási ponorka, ktorá vie situácie pekne vyhrotiť.

Opatreniam proti zúriacej pandémii sa musela prispôsobiť aj rodina Kobielskych. Herec otvorene priznáva, že u nich doma to niekedy vôbec nie je med lízať. „Nie je to ľahké obdobie. Ani pre nás, ani pre deti, ktoré sú na online vyučovaní ,pricucnuté‘ na počítačoch, a hneď ako od nich niečo chcete, vyvoláva to priam vojnový stav, hoci inak sú veľmi milé a ochotné,“ zúfa si umelec, ktorý sa v roku 2018 navyše stal trojnásobným otcom.

„A do toho kričí náš dvojročný - tatinko, maminka,“ zdôveril sa Kobielsky pre Eurotelevíziu. Z každého problému však existuje východisko a inak to nie je ani v hercovom prípade. „Žijeme v dome, kde každý má možnosť niekam sa zavrieť a vyjsť si do záhrady, keď konečne príde jar. A za to všetko som nesmierne vďačný,“ uzatvára dúfajúc, že vírus sa už čoskoro poberie kade ľahšie.