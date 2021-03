Malých školákov testovali zo slín: Aha, čo dostali na povzbudenie!

Školáci pľuvali jedna radosť! Starosta obce Pruské (okr. Ilava) Viliam Cíbik má síce plné ruky práce, ale aj v tých najťažších chvíľach dokáže šíriť dobrú náladu.

Testovanie zo slín, ktoré spustili pre žiakov prvého stupňa Základnej školy v Pruskom, doladil spolu s dobrovoľníkmi do najmenších detailov. Deti, ktoré sa prišli otestovať, vítali citrónom. Dôvod? Aby sa deťom zbiehali potrebné slinky!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Krátko pred pol siedmou hodinou ráno sa pred miestnym kultúrnym domom začal tvoriť rad rodičov či starých rodičov s deťmi. Po príchode do vestibulu ich však nevítali chlebom a soľou, ale nakrájanými citrónmi. „Aby deťom išli slinky a ešte ich skúšame, aké i sa píše po c,“ prezradili usmievavé dobrovoľníčky. Ako vysvetlil starosta Viliam Cíbik, na prelome decembra a januára zaznamenali veľkú pandemickú vlnu a opakovane zachytávali pozitívnych pacientov, niekoľko obyvateľov ochoreniu podľa jeho slov dokonca podľahlo.

„Spravili sme už 5 testovaní pre dospelých a zachytávame približne konštantné počty infikovaných. Pre mňa je škola základom života a každý deň, ktorý deti nestrávia v laviciach, považujem za ich prehru. Keď som sa dozvedel o možnosti slinových testov, vôbec som neváhal a myslím si, že viac sme pre deti a ich rodičov spraviť nemohli,“ uviedol. Dodal, že uvidia, ako bude definovaný postup zo strany ministerstva školstva, a podľa toho sa potom zariadia ďalej.

Rodičom detí, ktorým vyjde pozitívny test, ponúkajú možnosť otestovať sa aj PCR či antigénovou formou. Testy za výhodnejšiu cenu nakúpili cez OZ Lekári pre ľudí, pričom jeden stojí zhruba 8 eur. Sliny, ktoré deti napľujú do špeciálnych kapsičiek, sa nakvapkajú na test a počká sa na výsledok.

Kapsičkové testy

Svoju radosť neskrývala ani zástupkyňa riaditeľky základnej školy Silvia Jakušíková. „Chceme, aby sa deti vrátili do škôl, a pokiaľ je toto možnosť, ako ich tam môžeme dostať, je to to najmenej, čo môžeme pre ne urobiť,“ vraví. Spokojní boli i rodičia. „Je to lepšia alternatíva, ako chodíme my dospelí, pre deti je to určite menej bolestivé,“ prezradila Simona, ktorá prišla so svojím synom Dominikom (7).

„Trochu som sa hanbil, museli sme pľuť do tých kapsičiek a potom sme išli sem,“ vysvetlil malý školák. Krátko po ôsmej hodine ráno stihol unavený, no zato zohraný a usmiaty tím otestovať takmer sto žiakov. Tí s negatívnym výsledkom sa s obrovskou radosťou konečne po čase vrhli do svojich tried, kde sa po dištančnej výučbe zvítali so spolužiakmi.

Ako test funguje

1. Dieťa napľuje do pripraveného testovacieho vrecúška, predtým sa tvorba slín stimuluje citrónom.

2. Dobrovoľník odoberie pipetou z vrecúška vzorku a nakvapká ju na test.

3. Výsledok je známy do dvoch minút.