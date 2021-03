Bývalý siskár Peter Tóth má na krku trestné stíhanie: Prvé obvinenie Kočnerovho sliediča!

Doteraz sa o ňom hovorilo len ako o kľúčovom svedkovi v prípade vraždy Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27).

Najnovšie je však bývalý siskár Peter Tóth (49) jedným z piatich obvinených v prípade sledovania novinárov. Okrem neho si polícia posvietila aj na Mariána Kočnera (57), ktorý už sedí za mrežami za miliónové zmenky. Za čo je skupinka okolo Tótha vyšetrovaná?

Polícia konštatuje, že v prípade sledovania novinárov vyšetrovateľ NAKA obvinil päť osôb. „Pre pokračovací prečin porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy,“ vysvetlil hovorca Michal Slivka. Muži zákona aj podrobne opisujú, čo sa malo okolo celej udalosti diať. Začínajú tým, že Kočner mal požiadať Tótha, aby zabezpečil sledovanie a monitorovanie vopred určeného okruhu osôb, a to najmä novinárov. „Účelom malo byť získanie neverejných informácií týkajúcich sa ich súkromia,“ dodáva Slivka.

Do tímu sa na základe žiadosti Tótha pridal aj jeho bývalý kolega Miroslav Kriak, ktorý mal vytvoriť sledovací tím. S policajtom Štefanom Mlynarčíkom a riaditeľom odboru na ústredí práce Jurajom Škripom mali zase zabezpečiť potrebnú techniku za finančné prostriedky poskytnuté Kočnerom. „Objekty sledovania mal určiť Marián K., a to konkrétne baru a kaviarne v Bratislave, kde sa schádzali novinári a politici. Členovia sledovacieho tímu mali vyhotovovať ich fotografie a videozáznamy zo stretnutí a rozhovorov,“ pokračuje Slivka s tým, že podľa doposiaľ získaných informácií nemalo byť prekážkou ani to, keď sa v bare schádzala uzavretá spoločnosť.

Okrem toho monitorovať mali aj okolie baru a kaviarne či ďalšie miesta v Bratislave a okolí. „Záznamy zo sledovania mal Miroslav K. odovzdávať Petrovi T. a ten zase Mariánovi K., ktorý ich mal zhromažďovať. Použité mali byť na diskreditáciu sledovaných osôb na verejnosti, čím mala byť spôsobená vážna ujma na právach sledovaných osôb tým, že malo byť porušené ich právo na súkromnie,“ uzavrel Slivka.

Priznania vo výpovediach

Spomínaným barom mala byť prevádzka v bratislavskom Starom Meste Next Apache. Priznal sa k tomu aj Kriak vo výpovedi na súde v prípade objednávky vraždy. Kriak tvrdil, že podnik monitorovali preto, že tam chodilo veľa verejne známych osobností a myslel si, že tam prebieha drogová činnosť. Priznal, že v bare počúvali rozhovory a snažili sa aj o zvukový záznam a sledovali podľa neho približne deväť novinárov. Okrem nich to mal byť aj dnes už špeciálny prokurátor Daniel Lipšic či súčasný šéf SIS Vladimír Pčolinský, ale aj minister Milan Krajniak.

Tóth vo svojich výpovediach pred vyšetrovateľmi, po vražde Kuciaka a Kušnírovej povedal, že sledovanie prebiehalo na žiadosť Kočnera. Medzi tými, koho mali rozpracovať, mal byť aj Ján Kuciak, ktorého mal Kočner v zuboch. Podľa Tótha sa mafiánskemu podnikateľovi nepáčilo, že bol vykresľovaný negatívne, a preto hľadal špinu na tých, ktorí odhaľovali jeho kšefty. Exsiskár hovoril, že Kočner vybral z banky asi 30- alebo 40-tisíc eur, za ktoré nakúpili techniku na sledovanie aj zaplatili ľudí, ktorí ho vykonávali. Celé sa to rozbehlo začiatkom roka 2017 a trvalo to niekoľko mesiacov.

Tóth neskôr opisoval, že na Kuciaka nenašli nič kontroverzné a po vražde sa mal Kočnera pýtať, či to s tým nesúvisí. Kočner podľa neho reagoval urazene, že by išlo o bláznovstvo, keďže mali s Kuciakom verejný spor. Kuciaka fotili napríklad pri redakcii, kde pracoval alebo pri ceste domov do Veľkej Mače. Kočner na súde tvrdil, že komando organizoval sám Tóth, ktorý mal novinárov nenávidieť oveľa viac.

Tóth po zverejnení svojho obvinenia reagoval na sociálnej sieti: „Žiadne uznesenie o vznesení obvinenia mi doteraz nebolo doručené. (...) Nebojím sa vymysleného a politicky motivovaného trestného stíhania. Boja sa tí, čo ho iniciovali.“

Namočil aj Bodora

Tóth tvrdil, že fotky, ktoré zhotovil aj on sám, by nepostačovali na prípravu vraždy. Pred súdom hovoril aj to, že polovicu nákladov na sledovanie platil nitriansky podnikateľ Norbert Bodor. Ten obvinený vo veci nie je a v súčasnosti je vo väzbe v inej veci ako súčasť organizovanej skupiny. On sám priznal, že raz odfotil Kuciaka na autobusovej stanici, ale náhodou. Komando mohlo získavať podklady na sledovanie z polície. Pre nezákonné lustrácie inšpekcia ministerstva obvinila dvoch bývalých funkcionárov NAKA Pavla Vorobjova a Milana Mihálika.

Mlynarčík s Kriakom dostali na súde aj otázku ohľadom fotografií, ktoré sa našli u obvinených z vraždy novinára. Nevedeli potvrdiť, či tú fotku robil ich tím. Mlynarčík tvrdil, že si myslel, že robi pre SIS. Škrip zase potvrdil, že dostal mesačne 1 000 až 1 500 eur v hotovosti. Sledovanie stopol krátko pred vraždou Kočner. Mafiánsky podnikateľ je v súčasnosti neprávoplatne oslobodený vo veci objednávky vraždy Kuciaka. Čaká sa na verdikt Najvyššieho súdu, kde už prokurátor navrhol doplniť dôkazy.

Kto je obvinený vo veci sledovania

Marián Kočner - mal si objednať sledovanie novinárov, ktorí poukazovali na jeho kšefty

Peter Tóth - objednal sledovanie novinárov u Kriaka na žiadosť Kočnera (odmieta, že by vedel, že by fotografie Kuciaka boli použité pri vražde)

Miroslav Kriak - bývalý kolega Tótha v SIS, veliteľ sledovacieho komanda, ktoré najal Tóth (myslel si, že robí pre štát)

Štefan Mlynarčík (vľavo) a Miroslav Kriak

Štefan Mlynarčík - bývalý zamestnanec daňových kriminalistov, ktorý bol súčasťou sledovacieho komanda (myslel si, že sledovanie vykonáva pre SIS)

Juraj Škríp - šéfoval odboru hmotnej núdze a sociálnych dávok Ústredia práce a priznal, že za sledovanie dostával 1 000 - 1 500 € mesačne