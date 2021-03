Vedci v pohotovosti: K Zemi sa rúti nebezpečné vesmírne teleso!

Zaujímavá, no nebezpečná? V tieto dni míňa našu Zem planétka Apophis.

Viacerými vedcami bola považovaná za nebezpečnú, keďže hrozilo, že sa môže so Zemou v budúcnosti zraziť. Práve 5. marca bude od nás vzdialená 17 miliónov kilometrov. Vďaka tomu ju môžu bližšie pozorovať a skúmať astronómovia zo Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorí chcú priniesť nové informácie o jej vlastnostiach a dráhe. Lepšiu príležitosť totiž budú mať až o osem rokov.

Planétka Apophis je v hľadáčiku astronómov z celého sveta už dlho. Objavili ju v roku 2004 a vtedy sa javilo pravdepodobné, že sa o 25 rokov neskôr môže zraziť so Zemou. „Na takzvanej Turínskej škále dosiahla planétka v tom čase doposiaľ najvyššiu, až 4. priečku (2,7 % riziko) na desaťstupňovej škále,“ prezradil Marek Husárik z Astronomického ústavu SAV.

Práve v týchto dňoch míňa Apophis našu Zem a najbližšie k nej bude už tento piatok. Minie ju len o 17 miliónov kilometrov. Vo vesmíre pomerne tesný prelet sa preto snažia využiť vedci a astronómovia zo Slovenskej akadémie vied, ktorí planétku už niekoľko nocí pozorujú z observatória na Skalnatom plese. Pracujú na tom, aby určili fyzikálne vlastnosti aj spresnili jej dráhu.

„Svojimi meraniami chceme prispieť aj k spresňovaniu dráhy, ktorá sa nielen gravitačnými vplyvmi Zeme a Mesiaca mení, ale aj vplyvom tzv. tepelného Jarkovského efektu, keď dochádza k drobnej zmene trajektórie a merateľnej zmene rotácie telesa,“ konkretizoval Husárik s tým, že ide o teleso s vysokoodrazivým povrchom. Veľkosť a tvar planétky je nateraz len odhadovaná. „Buď ide o veľmi pretiahnuté jedno teleso, alebo dve menšie, spojené navzájom akýmsi krkom,“ dodal.

Pozorovateľná voľným okom

Pre astronómov sú tieto dni ideálne na to, aby sa o planétke dozvedeli čo najviac. Ďalšia podobná príležitosť totiž príde až o osem rokov. Najtesnejší prelet bol vypočítaný na 13. apríla 2029, pôjde o vzdialenosť iba 31 200 km od povrchu Zeme. „Je to úžasne blízko, pretože v o málo väčšej vzdialenosti 36 000 km obiehajú Zem geostacionárne družice,“ uzavrel Husárik s tým, že by sme planétku v roku 2029 mohli vidieť aj voľným okom približne hodinu pred polnocou v súhvezdí Raka.

Planétka APOPHIS

- pomenovaná podľa staroegyptského boha podsvetia Apepa, ktorý sa pokúša pohltiť loď boha Slnka Ra a pripraviť ľudí o svetlo

- objavili ju 19. júna 2004 v observatóriu Kitt Peak v Arizone, USA

- povrch tvoria najmä kremičitany

- oválnym tvarom pripomína loptu na ragby

- odhadované rozmery sú 450 m v najdlhšej a 170 m v najkratšej osi

- vzdialenosť od Zeme bude v roku 2029 - 31 200 km