Hamšík potichu rozviazal zmluvu s Číňanmi: Pomôže mu do Slovana covid?

Jeho zmluva s Číňanmi mala byť rozviazaná už skôr!

To tvrdí v súvislosti s ďalším futbalovým pôsobením Mareka Hamšíka (33) bývalý slovenský reprezentant a dnes úspešný hráčsky agent Karol Kisel (43). Z tohto pohľadu sa mu zdá nedôstojné, že by mal kapitán slovenskej reprezentácie prestupovať do Slovana na základe nejakej výnimky, ktorú pre covid pandémiu umožňuje prestupový poriadok. Podľa nej je príchod Hamšíka do bratislavského klubu stále otvorený, ale v hre zostávajú aj iné krajiny.

Podľa viacerých zdrojov už hráč zmluvu s čínskym Dalianom Professional rozviazal, Kisel je však presvedčený, že sa tak malo urobiť už dávno. „Pre mňa je Marek taká legenda, že by nemal prestupovať na základe uvedenej výnimky. Na rozviazaní zmluvy sa malo zapracovať v priebehu januára, aby si Marek mohol vyberať, kam pôjde. Teraz sú tie možnosti veľmi malé, až nedôstojné jeho mena,“ tvrdí Karol Kisel.

V najbližších hodinách bude teda záležať na tom, či sa hráč trafí do medzinárodných a slovenských prestupových noriem, ktoré by mu umožnili príchod do Slovana. Ak by sa spojenie Hamšík - Slovan nepodarilo administratívne dotiahnuť do konca, najreálnejšie sa podľa hráčskeho agenta javí jeho pôsobenie vo Švédsku, kde je prestupové okno ešte otvorené. Podľa bývalého reprezentanta je každopádne škoda, že sa hráč dostal do tejto situácie, vzhľadom na blížiace sa EURO. „To by mohlo byť krásnym vyvrcholením Marekovej kariéry. Sám som jeho veľkým fanúšikom a prajem mu, aby išiel na šampionát rozohraný. Potrebuje to hlavne slovenský futbal,“ dodal Karol Kisel.

Znie: na základe dočasného ustanovenia odseku 1 má profesionál, ktorého zmluva uplynula alebo bola ukončená v dôsledku ochorenia COVID-19, právo byť zaregistrovaný združením mimo registračného obdobia bez ohľadu na dátum skončenia platnosti alebo ukončenia.