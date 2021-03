Po kritike Krajčího došlo k zmene! Kto sa môže po novom očkovať jednotlivými vakcínami

Ďalšia zmena poradovníka! Minister zdravotníctva Marek Krajčí (46) prehodnotil stratégiu očkovania, za ktorú si vyslúžil kritiku od odborníkov aj od premiéra Igora Matoviča (47).

Ruší všetky výnimky, ktoré nedávno zaviedol pre taxikárov či predavačky a hovorí, že sa bude očkovať podľa veku. Už by sa teda nemalo stať, že 20-ročný šofér dostane vakcínu skôr ako 60-ročný cukrovkár. Slovensko totiž výrazne zaostáva v očkovaní starších ľudí, ktorí sú rizikovou skupinou.

Krajčí pred necelým týždňom ohlásil, že zaočkovať sa môžu už aj taxikári, predavači či vodiči mestskej hromadnej dopravy nad 18 rokov. Prednosť pred staršími ľuďmi dostali vďaka tomu, že denne prichádzajú do kontaktu s množstvom iných ľudí. Minister si však za túto zmenu vyslúžil kritiku. Odborníci aj kolegovia z vlády mu vyčítali, že vakcín je málo a prioritou by mali byť seniori. V utorok večer teda povedal, že sa všetky výnimky rušia a očkovať sa bude len podľa veku.

Mení sa aj veková hranica a vakcínu dostanú už aj ľudia nad 70 rokov. Doteraz sa očkovali len starší ako 75 rokov. „Bude platiť prioritizácia, to znamená, že do 70 rokov sa bude očkovať vakcínou od spoločnosti AstraZeneca a nad 70 rokov vakcínou od spoločnosti Pfizer,“ povedal Krajčí s tým, že ak bude chcieť niekto Pfizer, bude musieť počkať, kým sa zaočkujú starší a zníži sa veková hranica.

Na Slovensku žije približne 1,2 milióna ľudí, ktorí majú nad 60 rokov. Napriek tomu, že patria do rizikovej skupiny, nie je zaočkovaná ani polovica z nich. Krajčí hovorí, že vakcínu dostala len tretina ľudí nad 80 rokov a štvrtina ľudí nad 90. Negatívne štatistiky hlásia aj domovy sociálnych služieb, kde je veľké riziko šírenia koronavírusu a aj úmrtí. Druhú dávku vakcíny tam dostalo len 7 % ľudí. Prvú necelá polovica.

Visolajský: Presne na toto sme upozorňovali

Štatistika zaočkovanosti seniorov vyvolala ďalšiu vlnu pobúrenia. „To je strašne zlé - horšie než Sputnik, horšie než taxikári, horšie než Cibulková. Nie sme schopní zaočkovať najohrozenejšie skupiny - a na ich očkovanie už bolo dosť času aj dosť vakcín,“ hovori Martin Šuster, analytik, ktorý sa venuje koronavírusu. Lekár Peter Visolajský hovorí, že presne na tento problém upozorňovali už dlhšie.

„Síce sme európskym priemerom v počte zaočkovaných, ale problémom Slovenska je štruktúra očkovaných. Mali by sme sa viac zamerať na starších ľudí, lebo toto sú ľudia, ktorí nám končia v nemocniciach a robia nám veľké úmrtia. Takže je to na škodu, že sme toto zanedbali. Všetky rozumné krajiny sa na začiatku očkovania sústredili na tých najstarších a to je úplne rozumné riešenie, pretože treba v prvom rade chrániť tých, ktorí sú najohrozenejší a tých, ktorí končia v nemocniciach a plnia nemocnice,“ hovorí Visolajský, ktorému dávajú za pravdu štatistiky z Izraela.

Ten mal už koncom januára zaočkovaných vyše 80 % ľudí nad šesťdesiat rokov, čím sa počet hospitalizovaných výrazne znížil. Nový Čas poprosil ministerstvo zdravotníctva o stanovisko. „Seniori a chronicky chorí sú jednoznačnou prioritou Národnej očkovacej stratégie na Slovensku. Tých musíme ale očkovať vakcínami od firiem Pfizer a Moderna, ktorých je nedostatok vo všetkých členských štátoch EU a všetky dostupné vakcíny sú na Slovensku momentálne určené iba pre tieto vekové kategórie," povedala hovorkyňa Zuzana Eliášová.

Kto sa môže očkovať jednotlivými vakcínami

Pfizer/BioNTech Otvoriť galériu Pfizer/BioNTech Zdroj: anc

◗ Doteraz prišlo týchto vakcín na Slovensko najviac, a to 410-tisíc. V marci by k nám malo prísť ďalších 413 100 dávok.

◗ Po novom je vakcína od konzorcia Pfizer a BioNTech určená pre ľudí nad 70 rokov. Veková hranica sa teda posúva, pretože doteraz bola podávaná len tým, ktorí sú starší ako 75 rokov.

◗ Vakcínou sa očkuje na 77 miestach.

◗ Ak chce niekto vyslovene túto vakcínu a má menej ako 70 rokov, musí si počkať, kým budú zaočkovaní starší ľudia a posunie sa vekový limit.

◗ Počet nahlásených nežiaducich účinkov vo februári: 555 (opuch a začervenanie miesta vpichu, bolesť lymfatických uzlín v podpazuší či zvýšenie teploty atď.).

Moderna Otvoriť galériu Moderna Zdroj: anc

◗ Amerika nám doposiaľ poslala najmenej vakcín, a to 45-tisíc. V marci by malo prísť na Slovensko ďalších 75 600.

◗ Rovnako ako vakcínou od Pfizeru sa ňou budú odteraz očkovať ľudia starší ako 70 rokov. Doteraz to bolo 75 a vyššie.

◗ Očkuje sa ňou na 77 miestach.

◗ Počet nahlásených nežiaducich účinkov vo februári: 19 (lokálne, regionálne a celkové reakcie).

Astra Zeneca Otvoriť galériu Astra Zeneca Zdroj: anc

◗ Na Slovensko prišlo 137-tisíc dávok, no tento mesiac by malo prísť ďalších 356 864 vakcín.

◗ Doteraz bola vakcína určená pre ľudí do 55 rokov, Marek Krajčí však vekovú hranicu posúva.

◗ Odteraz je určená aj pre starších. Dostanú ju ľudia vo veku 60 až 70 rokov.

◗ Očkuje sa ňou na 37 miestach.

◗ Očkovali sa ňou učitelia. Minister odporúča konzultovať túto vakcínu pre vekovú skupinu 60 až 70 rokov s lekárom. Ubezpečuje však, že už po prvej dávke má vysokú účinnosť.

*Počet nahlásených nežiaducich účinkov vo februári: 578 (horúčka, bolesť hlavy a celého tela atď.).

Sputnik Otvoriť galériu Sputnik Zdroj: anc

◗ Na Slovensko dorazilo prvých 200-tisíc vakcín, v priebehu marca má prísť ďalších 200-tisíc.

◗ Očkovanie by sa malo spustiť zhruba o dva týždne.

◗ Naše ministerstvo zdravotníctva so Štátnym ústavom na kontrolu liečiv chcú skontrolovať dodávku.

◗ Keďže vakcína neprešla registráciou Európskej liekovej agentúry, za jej podanie prevezme zodpovednosť doktor, ktorý ju pichne.

◗ Pacient bude musieť podpísať čestné vyhlásenie o tom, že si je vedomý očkovania neregistrovanou vakcínou.