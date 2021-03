Vlhová má za sebou prvé tréningy v Jasnej: Priorita je slalom, v obráku sa trápim

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (25) má za sebou prvé tréningy na svahu v Jasnej pred víkendovými pretekmi Svetového pohára.

V stredu po "zjazdovom" období presedlala na slalom a obrovský slalom. "Je skvelé počasie, podmienky sú naozaj skvelé, prvý tréning mám za sebou. Bolo to trošku náročnejšie, pretože po tých zjazdoch sa musím nastaviť na slalom, predsa je to niečo iné," povedala Vlhová po stredajšom tréningu. Najprv si zatrénovala svoju najobľúbenejšiu disciplínu slalom, v ktorom je na čele hodnotenia SP. Hoci si pochvaľovala podmienky, privítala by ochladenie: "Trať je skvelá, všetko je super, ale potom už okolo jedenástej bolo ozaj veľmi teplo. Teším sa, že sa cez víkend ochladí, pretože, toto nemám veľmi rada." Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa FIS Ski World Cup Jasná (@skiworldcupjasna) V tréningu sa zamerala na najtočivejšiu disciplínu, v ktorej cieli má úspech, ale neobišla ani obrovský slalom, v ktorom, ako priznala, má rezervy: "V slalome sa cítim dobre, v obráku však nie najlepšie, takže sa snažím získať dobrý pocit. Pre nás je priorita slalom, ale išla som aj obrák, aby som bola na lyžiach a získala istotu. V obráku sa necítim dobre ani na tréningu, takže sa v tom trochu trápim." Aj Petra Vlhová dodržiava pravidlá: Je doma, ale bývať musí v hoteli! Vlhová patrí k najsledovanejším slovenským športovcom a uvedomuje si, že v domácich podmienkach je o ňu ešte väčší záujem. Sama sa však snaží dodržiavať svoju rutinu a po pár dňoch strávených doma sa vo štvrtok opäť vráti do štandardného režimu. "Na jednej strane je skvelé, že môžem byť doma a mať taký pokoj. Na druhej, je to iné. Keď som v zahraničí, nikto ma nerieši a len si idem. Tu sú všetky oči na mne a nie je to jednoduché, ale som s tým v pohode. V stredu som ešte doma, vo štvrtok sa presuniem do Jasnej a budem tu až do nedele. Chcem mať režim ako počas bežnej sezóny, lebo keď som doma, je to iné. Budem bývať v hoteli a odtiaľ chodiť iba na svah," priblížila Vlhová, ktorej budú pre protiepidemiologické opatrenia chýbať fanúšikovia, no tešiť ju môže aspoň prítomnosť najväčších podporovateľov: "Celá moja rodina sem príde, aj môj priateľ a bratova priateľka, majú to sem 15 minút, tak asi by to bolo aj pre mňa aj pre nich zlé, ak by neprišli. Je to moja najbližšia rodina a som šťastná, keď budú pri mne."

Vlhová môže cez víkend získať v obrovskom slalome a slalome maximálne 200 bodov,: "Samozrejme,Najmä sa budem snažiť podať dobrý výkon, dať zo seba maximum a neriešiť, či budem prvá, druhá, a či sa posuniem v hodnotení. Budem sa sústrediť sama na seba a potom si to rozoberieme, koľká som a či mám ešte šancu."