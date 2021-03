Matovič ohlásil pozitívnu správu: Ďalšie vakcíny pre Slovensko!

Slovensko bude mať v marci k dispozícii 100-tisíc dávok vakcín BioNTech/Pfizer navyše.

Na sociálnej sieti to uviedol predseda vlády Igor Matovič s tým, že práve tieto vakcíny sú vhodné pre tie najzraniteľnejšie skupiny, starších občanov. V stredu sa podľa premiéra podarilo finálne dosiahnuť dohodu na tzv. SOS dávkach vakcín.

Ako Igor Matovič dodal, od apríla by sa mali dodávky registrovaných vakcín výraznejšie zlepšiť, okrem iného aj pre to, že by mala byť Európskou liekovou agentúrou schválená v poradí štvrtá vakcína Johnson and Johnson. „Okrem toho sa nám európski partneri napriek ťažkej situácii, v ktorej sa sami nachádzajú, neustále ozývajú v reakcii na našu žiadosť o pomoc pre naše nemocnice,“ uviedol premiér. Ide o Rumunsko, Poľsko, Nemecko, Belgicko, Dánsko, Bulharsko či Slovinsko, krajiny ponúkajú zdravotnícke tímy či lôžka na jednotkách intenzívnej starostlivosti.