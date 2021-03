Kouč reprezentácie Ramsay sa chystá na Slovensku: Krásny darček k 70. narodeninám

Návrat trénera slovenskej hokejovej reprezentácie Craiga Ramsayho (69) pod Tatry sa priblížil.

Čoskoro 70-ročný kanadský bard priletí koncom marca a po nutnosti karanténnej izolácie začne pripravovať slovenský národný tím na majstrovstvá sveta v lotyšskej Rige (21. 5. - 6. 6.).

Ramsaymu sa príchodom na Slovensko zrejme drasticky zmení život. Ten doterajší mu v Tampe na Floride plynul bez výraznejších obmedzení aj v tejto ťažkej dobe poznačenej celosvetovou pandémiou koronavírusu.

"V Tampe je všetko otvorené, v podstate si môžeme robiť, čo chceme. Rúško musíme nosiť akurát pri vstupe do obchodu, inak všetko beží normálne. Sme tu veľmi šťastní. Som obklopený rodinou, môžem sa stretávať s priateľmi, hrať golf. Skutočne sme tu veľmi spokojní,“ uviedol Craig Ramsay na webe Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Ramsayho nedávno zaočkovali prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19, druhú dostane ako darček k sedemdesiatinám 17. marca, teda presne v deň ich dovŕšenia. Na Slovensko tentoraz dorazí bez manželky Susan, ktorá zostane doma, aby pomáhala dcére s dieťaťom. Craig sa však na Slovensko teší:

"Najmä preto, že uvidím všetkých svojich kolegov a priateľov. Dúfam, že dáme dokopy skvelý tím a budeme pokračovať v nedokončenej práci. Zahráme si niekoľko prípravných zápasov a pôjdeme na majstrovstvá sveta," pokračoval v dobrej nálade Ramsay.

Tohtoročný svetový šampionát sľubuje veľkú výzvu. Odohrá sa len v jednom dejisku, ktorým bude lotyšská Riga, hoci v hre bola donedávna aj Bratislava. Momentálne nie je známe, či sa vrchol hokejovej sezóny uskutoční v takzvanej bubline, alebo s divákmi na tribúnach. Definitívu má v polovici apríla odklepnúť lotyšská vláda.

"Bude to jedna z najväčších výziev mojej kariéry. Ani neviem, čo môžem očakávať. Trénujem už dlho, ale toto som ešte nikdy nezažil. Bude to jedinečné. Priznám sa, že som aj trošku nervózny. Najmä v situácii, keď máme niečo robiť, pritom netušíme, čo všetko sa vlastne môže stať. Stále však platí, že pôjdeme do toho naplno a odvedieme najlepšiu robotu, akú vieme,“ doplnil skúsený kanadský tréner podľa hockeyslovakia.sk.

Na slovenských hokejistov čaká na MS v Rige v základnej skupine tradične sedem zápasov, v ktorých sa pokúsia získať čo najviac bodov potrebných na postup do štvrťfinále. Kľúčové budú zrejme prvé dva súboje proti Bielorusom a Britom, v ktorých bude treba bodovať naplno. Myslí si to aj Ramsay?

"Hrať na úvod zápasy, v ktorých je potrebné vyhrať, vás dostane pod tlak. Na zatiaľ poslednom šampionáte na Slovensku sme mali na úvod Američanov a zdolali sme ich. Lenže vtedy sme boli v pozícii, že sa to od nás nečakalo a hralo sa nám dobre. Teraz bude situácia úplne nová už aj tým, že zrejme budeme v tzv. bubline a nebudeme mať také interakcie s inými tímami, na aké sme zvyknutí. A v tejto chvíli ešte ani nevieme, kto z hráčov vôbec príde na majstrovstvá sveta. Bude to jedinečné, ale zároveň veľmi náročné. Budeme však tvrdo pracovať bez ohľadu na situáciu, v ktorej sa ocitneme," sľúbil Ramsay.

Program tímu SR na hokejových MS 2021 v lotyšskej Rige:

piatok 21. mája o 20.15 h: Bielorusko - Slovensko

nedeľa 23. mája o 12.15 h: Veľká Británia - Slovensko

pondelok 24. mája o 16.15 h: Slovensko - Rusko

štvrtok 27. mája o 16.15 h: Švajčiarsko - Slovensko

sobota 29. mája o 20.15 h: Slovensko - Dánsko

nedeľa 30. mája o 20.15 h: Švédsko - Slovensko

utorok 1. júna o 16.15 h: Slovensko - Česko