Z ihriska na pódium: Ibrahimovič si zaspieva na festivale San Remo!

Na festivale San Remo, jednom z najstarších a najvýznamnejších hudobných podujatí sveta, vystúpi aj nemenej známy a populárny futbalista.

Vo štvrtok sa na pódiu predstaví s folkovým hitom srbskej speváčky Nadi Topčagičovej švédsky futbalista Zlatan Ibrahimovič.

Severan nebude prvým futbalistom, ktorí si na tomto prestížnom festivale zaspievali. Pred ním boli hosťami Roberto Baggio, Francesco Totti či Antonio Cassano z Talianska. Zlatana na pódiu doplní bývalý srbský reprezentant a súčasný tréner Bologne Siniša Mihajlovič.

Na štvordňový pobyt Ibrahimoviča na podujatí panujú rôzne názory. Tréner AC Miláno Stefano Pioli jeho účasť víta. „Vynechá síce pár tréningov, ale nie zápasy. Ak existuje nejaký šampión, ktorý je schopný odolať tlaku, potom je to on. Možno to zvýši jeho odhodlanie a motiváciu pomôcť mužstvu,“ vyhlásil kouč červeno-čiernych.

Kriticky hodnotí Ibrahimovičov počin bývalý tréner AC Fabio Capello. „Nikdy by som mu nedovolil tam ísť. Klub ho platí a preto musí rešpektovať klub a fanúšikov. Klub mu to mal zakázať,“ zdôraznil.