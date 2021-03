Reakcie odborníkov na snahu SaS rekonštruovať vládu: Slová politologičky Matoviča nepotešia

Apely prezidentky SR Zuzany Čaputovej na premiéra Igora Matoviča (OĽANO) nezaberajú a nefungujú.

Vyhlásil to politológ Pavol Baboš. "Nemyslím si, že Richard Sulík (SaS) a Veronika Remišová (Za ľudí) idú za ňou, aby ju prosili, nech tlačí na Igora Matoviča. Táto predstava mi pripadá nereálna," poznamenal.

Sulík v stredu doobeda vyhlásil, že je čas rozprávať sa o rekonštrukcii vlády. Do úvahy prichádzajú podľa Baboša akékoľvek možnosti. "Ak by sa dohodli na výmene ministrov, nie je nutná demisia alebo rezignácia premiéra. Ak by sa dohodli na výmene osoby na čele vlády, potom by musel najskôr Igor Matovič podať demisiu," dodal.

Z formálnej stránky funguje podľa neho vláda podľa demokratických štandardov. "Vláda funguje v podstate bezproblémovo. Má pravidelné zasadnutia, rozhoduje a plní si všetky funkcie, ktoré jej vyplývajú z ústavy. Rovnako tak parlament," poznamenal s tým, že hádky jej jednotlivých členov sú skôr otázkou kultúry vládnutia.

Úlohou dobrej vlády je schopnosť utíšiť krízy a nie ich vyvolávať. "Premiér Igor Matovič (OĽANO) sa stal vyvolávačom kríz, a to nielen v rámci koaličných strán, ale aj v spoločnosti," uviedla pre TASR politologička Darina Malová v reakcii na snahu SaS rekonštruovať vládu.

Popoludňajšie stretnutie vicepremiérov Richarda Sulíka (SaS) a Veroniky Remišovej (Za ľudí) u prezidentky SR vníma ako pokus zosilniť tlak na časť poslancov OĽANO, ktorí by mohli vystúpiť z klubu alebo sa nejakým spôsobom podieľať na dobrovoľnej rekonštrukcii vlády.

"Nedávam tomu veľkú šancu, lebo všetko záleží na tom, ako to vyhodnotí premiér Matovič," spresnila s tým, že premiér je podľa nej rozhodnutý neodstúpiť.

Ak by vláda vystúpením jedného z koaličných partnerov stratila väčšinu v parlamente, ani to nemusí podľa Malovej znamenať jej koniec. Vládnuť totiž môže aj ako menšinová vláda.

Malová si však nemyslí, že by bola SaS ochotná odísť z vlády. Predstaviť si to vie v prípade strany Za ľudí, kde podľa jej slov už prichádza k štiepeniu.