Trpké slová záchranára adresované slovenskej vláde: Po tomto sa Matovič, Sulík a Krajčí od hanby prepadnú!

Obetujú svoje životy a pracujú aj na 36-hodinových šichtách. Úrad vlády im však neschválil odmeny.

Spoliehali sa na zmenu vo vláde. U nich však k ničomu nedošlo. Záchranári pracujúci v sanitkách denne obetujú svoje životy a ponáhľajú sa zachraňovať tie naše. V čase pandémie je ich práca ešte stokrát náročnejšia a rizikovejšia. Na nich sa však pri odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov akosi zabudlo.

"Som sklamaný. Nie z toho, že sa nakúpili údajne 2 milióny vakcín Sputnik. Nie z toho, že sa nakúpili aj napriek tomu, že ich neodobrila EMA. Som sklamaný z toho, že ľuďom, ktorí drú dňom i nocou v nepoužiteľných žltých sanitkách, potia sa v tyvakoch pri pozitívnych pacientoch 3, 4 a aj viac hodín, neschváli Úrad vlády odmeny, ako ostatným. Záchranár, ktorý k vám príde domov k posteli, keď už nevládzete. Ten, ktorý so sebou privlečie 30 kg vybavenia k vám domov, či je pondelok 3:00 ráno, alebo sobota 16:20, za účelom vám pomôcť, zachrániť váš život. Ten nedostane ani špinavu vindru. Títo ľudia sú tu pre celý národ NON-STOP. Aj pre vás Igor Matovič alebo Krajčí ... Tí ľudia ťahaju 24-ky, 36-ky, nespočetné nadčasy. Zakrývajú roky SMER-om zanedbanú oblasť urgentnej zdravotnej starostlivosti. Oni sa rozhodli, že tu pre ten národ budú napriek všetkému, nech by čo bolo. A potom ten, v ktorom viacerí videli nádej na zmenu, očistu tohto štátu, im ešte na.erie na hlavy... A ďalší dvaja sa rozhodnú, že sa opustia a budú vyplakávať povalením vlády, lebo Igi kúpil vakcínu a čakal ju na letisku. Povalením vlády, ktorá mala Slovensko vytiahnuť z dna... Holt, niektorí v tom už maju prax, história sa opakuje. Skúste si to aspoň prečítať Richard Sulík a Veronika Remišová. V najhoršej možnej chvíli zbabelo zutekáte? Preto vám dali ľudia svoj hlas? Hanba," znie rozhorčený status záchranára.