Spevákovi Jurajovi Zaujecovi zomrela na COVID mama, opísal peklo: Toto zažíva 100 slovenských rodín denne!

Spevák Juraj Zaujec, známy zo šou Hlas Česko Slovenska, prežíva obrovský žiaľ.

Jeho milovaná mama Zlatka prehrala 15. februára boj s koronavírusom. Zomrela pritom len hodinu predtým, ako sa konal pohreb jej mamy, spevákovej babky. Slová Juraja Zaujeca adresované matke do neba trhajú srdce.

,,Prepáč, že som ti povedal len tisíckrát, ako ťa ľúbim, aj keď aj miliónkrát by bolo málo. A prepáč mi, že som ťa už pred touto sk*rvenou pliagou, čo je všade okolo nás, nedokázal ubrániť. Prepáč, že som ti nepovedal, že tvoja milovaná mama a moja babka v stredu umrela. Myslel som, že ty prežiješ a keď vyzdravieš, tak jej spolu pôjdeme zapáliť sviečku a zaspievať Zelené pláne," napísal na Facebook hudobník.

,,Hodinu pred babkiným pohrebom si zomrela ty. Asi je to úplné zúfalstvo, ale možno je nebo miesto, kam idú všetky informácie z tohto sveta a ty si to prečítaš. Nemal som šancu sa s tebou rozlúčiť, držať ťa za ruku keď si umierala, ale bol som s tebou. A navždy budem. Tak, ako ty so mnou. Tvoje miesto v mojom srdci ostane navždy prázdne a nikto iný ho nedokáže zaplniť," smúti Zaujec.

Pre svoju mamu zložil pesničku, uverejnil ju na jej meniny. ,,Nemal som ani šancu sa s mojou milovanou mamou rozlúčiť. Zažívame tak presne to, čo každý deň zažíva v tejto hroznej dobe asi 100 rodín na Slovensku. Niekoho vám odnesú z ničoho nič na pľúcnu ventiláciu a vy už ho nikdy neuvidíte. Je to fakt peklo," dodal otrasený spevák dva týždne po smrti mamy.