Na rozhodovanie o stravnom máte čas, nespravte chybu

Od 1. marca vstúpili do platnosti zmeny v Zákonníku práce, ktoré okrem iného zavádzajú aj finančný príspevok na stravu.

Pre väčšinu zamestnávateľov je však kľúčový až termín 1. 1. 2022. Od tohto dátumu musia začať vyplácať finančný príspevok tým zamestnancom, ktorí si ho vyberú. Časť zamestnancov však môže na finančnom príspevku prerobiť. Patríte medzi nich?

Neunáhlite sa, máte čas

Zamestnávatelia, ktorí majú uzavretú zmluvu s prevádzkovateľom stravných lístkov či kariet, zatiaľ nemajú povinnosť vyplácať finančný príspevok ani vtedy, ak oň máte záujem. Zákon im dáva čas do konca roka všetko pripraviť, ako aj vám dať priestor na to, aby ste si vybrali, ktorá forma vyplácania stravného vám vyhovuje viac.

Môžete si vybrať medzi stravnými lístkami, elektronickými stravnými kartami, finančným príspevkom na účet alebo v hotovosti. To však neplatí, ak vám zamestnávateľ poskytuje jedlo v kantíne alebo v zazmluvnenej reštaurácii či cez donášku. Zabezpečenie hotového jedla má vždy prioritu pred jeho sprostredkovaním cez lístky, karty alebo pred financiami.

Nielen počas prijímania zákona, ale aj po ňom, vládne chaos v tom, čo vlastne jednotlivé zmeny znamenajú. V niektorých konfliktných bodoch sa teraz čaká na výklad jednotlivých štátnych inštitúcií. Preto ešte stále nie je úplne jasné, čo bude v rôznych situáciách najvýhodnejšie.

Čo zatiaľ vieme s istotou

S istotou vieme zatiaľ povedať, že stravné lístky a karty ostávajú najvýhodnejšie, ak vám zamestnávateľ dáva stravné nad rámec zákonného minima. Ak ste doteraz mali stravné lístky v hodnote vyššej ako 5,10 eura, určite pri nich ostaňte aj naďalej. Daňové a odvodové zvýhodnenie finančného príspevku má totiž strop na tejto hodnote. Ak by vám zamestnávateľ na obed vyplácal viac, tak zo sumy nad 5,10 eura budete platiť dane a odvody, aj vy, aj zamestnávateľ. V konečnom dôsledku by ste tak dostali výrazne menej. Stravné lístky sú od daní a odvodov na strane zamestnanca oslobodené v celej ich výške. To platí aj, ak by boli napríklad v hodnote 10 eur.

Druhou vecou, ktorá je zo schváleného zákona zrejmá, je, že bol zavedený individuálny zamestnanecký výber formy vyplácania príspevku. To znamená, že neplatí žiadne väčšinové hlasovanie alebo nejaké iné formy kolektívnej voľby. Každý zamestnanec si vyberá sám za seba a sám pre seba. Ak chcete mať pre seba napríklad elektronickú stravnú kartu, tak vám ju zamestnávateľ musí zabezpečiť.

Ostatné otázky sa, pravdepodobne, vyriešia v najbližších mesiacoch, keď sa jednotlivé štátne inštitúcie vyjadria, ako schválené znenie zákona chápu ony. Ako to už býva z praxe, zrejme prídu ešte ďalšie problematické a konfliktné výklady zákona, s ktorými sa bude treba vyrovnať. Zatiaľ je najrozumnejším riešením počkať, ako sa situácia vyvinie. Urýchlená voľba vás totiž môže odsúdiť na rok na poberanie príspevku na stravu v takej forme, ktorá pre vás nebude nakoniec výhodná.