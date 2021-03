Naď vysvetľuje pnutie v koalícii po nákupe Sputnika: Minister Korčok sa ľudsky pomýlil

OĽANO nemá informácie o tom, ako sa skončili debaty na utorkovej (2. 3.) Republikovej rade SaS, ktorá sa mala zaoberať ďalším postupom v koalícii i prípadným odchodom z vlády.

Pred rokovaním vlády to uviedol minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO). Naznačil, že šéf liberálov a minister hospodárstva Richard Sulík by mal kabinet o výstupoch informovať na rokovaní ministrov.

Naď nechce špekulovať, s čím Sulík príde, ani o tom, ako sa skončila podobná debata vo vnútri ďalšej koaličnej strany Za ľudí. Je však presvedčený, že by sa mala koalícia orientovať na prácu, a nevybíjať sa v hádkach. "Menej politiky, menej prázdnych gest, viac práce," vyzval Naď.

Poukázal na to, že niektoré konflikty sa vyostrujú úplne zbytočne, napríklad konštrukciami v médiách. Ako príklad uviedol informácie o tom, že minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominat SaS) na utorkovej tlačovej konferencii k dodávke vakcín Sputnik V povedal, že sa dozvedel o transporte len v nedeľu večer. "Ľudsky sa pomýlil, vedel o tom v sobotu večer, aj mi hneď potom volal, že to dá na pravú mieru, povedal som, nechaj to tak. Len potom vznikol článok, ako som ja podrazil Ivana Korčoka," oznámil Naď.

Pnutie v koalícii vyvolala dodávka vakcín Sputnik V, ktorú mal vyrokovať predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO) s ruskou stranou, a spôsob jej prijatia premiérom. Za ľudí a SaS sú proti používaniu vakcíny, ktorá nemá registráciu v Európskej únii. Predseda výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti Tomáš Valášek na protest proti postupu premiéra odišiel z koalície i strany Za ľudí.