Andrej Bičan patrí k dlhoročným televíznym stáliciam a hoci stále moderuje reláciu 5 proti 5, aj jeho korona pripravila o značnú časť práce. Známy moderátor však neostal sedieť so založenými rukami, vymyslel si svoju vlastnú zábavu a pustil sa do streamovania. Ostrieľaný Bičan však dodáva, že sa po rokoch televíznej istoty dostal do neznámeho prostredia, v ktorom sa snaží podchytiť novú, mladšiu generáciu divákov. Na paškál si k tomu vzal svojich celebritných kamarátov!