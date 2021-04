Spevák známych evergreenov Peter Stašák oslávil v júni minulého roku okrúhlu sedemdesiatku, no do starého železa ešte rozhodne nepatrí. Okrem toho, že sa teší dobrému zdraviu, má aj plnú hlavu nápadov, ktoré však kvôli pandémii nemôže zrealizovať. Stašáka, ktorý je známy svojou energiou, tak zastavil až koronavírus, no ako sám vtipne prezradil, dôchodcovskému životu na chuť zatiaľ neprišiel a v pohodlí domova spriada pokoronové plány.