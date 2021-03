Nemecko hlási ďalších vyše 9-tisíc nakazených: Unikli informácie, čo Merkelová plánuje

V Nemecku pribudlo za uplynulý deň 9 019 nových prípadov nákazy koronavírusom a 418 ľudí s touto chorobou zomrelo. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters s odvolaním sa na nemecký Inštitút Roberta Kocha.

Predchádzajúci deň pribudlo 3 943 nových prípadov covidu-19 a 358 obetí. Od začiatku pandémie sa v Nemecku nakazilo 2 460 030 ľudí a obetí je 70 881, uviedol RKI. Podľa agentúry DPA môže byť skutočný počet nakazených pravdepodobne výrazne vyšší, pretože na mnoho prípadov sa nepríde.

V stredu popoludní má nemecká kancelárka Angela Merkelová rokovať s premiérmi spolkových krajín o úpravách karantény, ktorá v krajine s približne 83 miliónmi obyvateľov platí zatiaľ do 7. marca. Témou budú aj bezplatné rýchlotesty pre všetkých obyvateľov a plán postupného otvárania obchodov, reštaurácií a služieb. Očakáva sa, že nemecká karanténa bude pravdepodobne predĺžená do 28. marca.

Zároveň podľa nemeckých médií plánuje Merkelová pozvoľné uvoľňovanie pravidiel napríklad pre domáce stretnutia; po novom by sa mohlo schádzať až päť ľudí z dvoch rôznych domácností. V závislosti na epidemickú situáciu návrh počíta aj s ďalším rozvolňováním, kedy by do obchodov mohlo viac zákazníkov, než doteraz ustanovujú hygienické pravidlá. Otvoriť by mohli aj galérie, múzeá alebo zoologické záhrady.