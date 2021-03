Silné slová Adely pri príležitosti Medzinárodného dňa žien: Toto by si mali prečítať aj muži

„My ženy si neuvedomujeme tú moc, ktorá vzniká vo chvíli, keď proti sebe prestaneme bojovať a žiarliť na seba. Úspech tej druhej by pre nás mal byť inšpiráciou, vtedy sa začnú diať veľké veci,“ hovorí speváčka Dara Rolins (48). S ňou a jej ďalšími známymi kolegyňami sme sa pri príležitosti Medzinárodného dňa žien rozprávali o ženskej sile.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Adela Vinczeová (40), moderátorka

Sila je v každej z nás

Je mi ťažko definovať silu ženy a prípadne ju, nedajbože, porovnávať so silou muža. Ani neviem, či je prioritne dôležité byť silná, alebo silný. Skôr ma baví výraz – funkčný, pevný, svoj. Ak je ktokoľvek v živote autentický a žije v prijatí vlastného života, tak pre mňa isto silu vyžaruje, ale nie silu, z ktorej cítiť túžbu bojovať. Nie som fanúšikom boja, lebo je len ilúziou akéhosi riešenia situácie. Preto pri pozornosti venovanej sile je pre mňa dôležité vedieť a vnímať aj to, na čo túto silu chceme využívať. Ak svojou silou vyžarujeme inšpiratívnu osobnosť, tlieskam. Ak svojou silou indikujeme to, že sme v neustálom boji, cúvam, vyhýbam sa. Preto, či sme ženy alebo muži, poznajme seba.

Riadi moje myslenie a kroky prijatie seba a života, alebo ma riadi môj hnev, moje traumy, moje neprijatie? V tejto téme nerozlišujem mužov a ženy. Každý človek, bez ohľadu na pohlavie, je automaticky silný v tom prínosnom význame slova, keď je verný sebe. Keď napĺňa svoj potenciál, svoje sny, využíva svoje dary. A je vtedy jedno, či sa s láskou stará o rodinu a domácnosť, alebo s rovnakým pocitom naplnenia vedie firmu a vracia sa domov k dvom mačkám. Tou ozajstnou silou je o sebe vedieť a stáť si za sebou bez ohľadu na to, čo si spoločnosť myslí. Nie v duchu rebélie a túžby niečo niekomu dokázať, ale v čistej radosti z vlastného života ako takého. Rada sa takouto silou nechám osvecovať každým, kto ju v sebe objavil. Napokon, niekde vnútri je v každom, v každej z nás.