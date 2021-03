Thomas Puskailer sa chopil veľkej šance: Mojou úlohou je čo najlepšie predať Slovensko

Julianne Moore, Harvey Keitel, Omar Sy, Mads Mikkelsen... Toto všetko sú úlovky spievajúceho herca Thomasa Puskailera (39), ktorý je redaktorom jojkárskej relácie Top Star a je tiež súčasťou moderátorského tímu Ranných novín, kde má na starosti pikošky zo šoubiznisu. Robí všetko pre to, aby o svetových celebritách nielen informoval, ale aj sa s nimi naživo porozprával!

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

„Odmalička mám rád hollywoodske filmy, vyštudoval som herectvo, spev a tanec, ten svet ma skrátka vždy priťahoval,“ vysvetlí na úvod. „Keď som začínal v Jojke pracovať ako moderátor, položil som si otázku, že čo môžem ponúknuť divákom viac než len bežné novinky zo šoubiznisu...“ A odpovedal si na ňu, že môže predsa ponúknuť rozhovory s hereckými esami. Alebo sa o to aspoň pokúsiť. „Začal som robiť všetko pre to, aby som sa k nim dostal. Najskôr som sa nakontaktoval na slovenských filmových distribútorov. Občas je pri príležitosti zaujímavej premiéry totiž možnosť spraviť s niekým rozhovor. Ak áno, tak pošlú na mňa kontakt do sveta a ďalej si to už vybavujem sám.“

Predať Slovensko

Problém je v tom, že Slovensko je malá krajina. „Mám síce za sebou televíziu, ktorá tu má určitú hodnotu, no o rozhovor má záujem celý svet. Mojou úlohou je preto predať čo najlepšie Slovensko,“ smeje sa Thomas. „Od hercov som v tejto fáze stále veľmi ďaleko. Najskôr musím v zahraničí presvedčiť človeka, ktorý má na starosti propagáciu daného filmu, prečo by mali dať rozhovor práve mne. Napíšem mu preto pekný mail, že prečo Slovensko, prečo práve TV JOJ, ako to celé spracujem. A ukážem im tiež svoju predošlú prácu.“