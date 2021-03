Saudská Arábia rozhodla: Púť do Mekky povolia len s očkovaním proti COVID-19

Tohtoročnej moslimskej púte do Mekky sa budú môcť zúčastniť len ľudia zaočkovaní proti COVID-19. Rozhodlo o tom saudskoarabské ministerstvo zdravotníctva a informoval o tom v utorok miestny denník Ukáz. Púť, ktorej sa bežne zúčastňujú milióny ľudí z celého sveta, sa tento rok bude konať v júli.

"Vakcína proti COVID-19 bude pre tých, ktorí prídu na hadždž, povinné a bude hlavnou podmienkou (pre získanie povolenia na príchod)," napísal denník, ktorý sa odvolal na rozhodnutie ministra.

Kráľovstvo vlani kvôli pandémii drasticky počet pútnikov zredukovalo a povolilo účasť asi len 1000 vybraným ľuďom. Bolo to prvýkrát v modernej histórii, kedy sa do Mekky veriaci nedostali na základe bežného výberu. Každá moslimská krajina dostáva za normálnych podmienok kvóty, podľa ktorých môže svojich občanov do Mekky poslať.

Púť do Mekky je jedným z pilierov islamu a má ju vykonať aspoň raz za život každý veriaci, ktorému to zdravie dovolí. Pre Saudskú Arábiu, ktorá neprestáva zvyšovať kapacity pútnických miest aj ich bezpečnosť, je zdrojom značných príjmov. Rituály sa ale uskutočňujú v početných davoch, v ktorých by sa vírus ľahko šíril.