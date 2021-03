Tínedžerke bolo niekoľko dní zle: Náhly zvrat! Srdce jej prestalo biť dvakrát, začal sa boj o život

Sympatická tínedžerka Ellie sa niekoľko dní necítila úplne dobre. Jej stav sa zhoršil akoby mávnutím prútika a začal sa boj o jej holý život. Rodičia si od lekárov vypočuli vetu, ktorú z hlavy nedostanú nikdy.

Ako uvádza Daily Mirror, len 16-ročná futbalistka Ellie Harris z Rhondda vo Walese v decembri v roku 2019 štyri dni doma zvracala, mala vysokú teplotu a celkovo sa necítila dobre. Jej stav sa na štvrtý deň rapídne zhoršil, a tak jej rodičia Katrina a David Harrisoví zavolali sanitku. Počas toho, ako čakali na pomoc, Ellie utrpela zástavu srdca a začala černieť. Začal sa boj o život. Tínedžerku museli lekári vrátiť k životu dvakrát.

Her parents were told to say their goodbyes. Uverejnil používateľ Daily Mirror Nedeľa 28. februára 2021

„Bolo to hrozné. Pamätám si iba to, že sme za ňou išli do oddelenia, kde ju resuscitovali a ona bola stále černejšia a na tele mala vyrážky. Povedali nám: Bohužiaľ, nemyslíme si, že pre ňu môžeme niečo ešte urobiť,“ opisuje hrozivé okamihy mama Katrina. Lekári im odporučili, aby zavolali rodine, ktorá by sa chcela s tínedžerkou Ellie rozlúčiť.

Lekári zistili, že Ellie má sepsu a jedinou nádejou na záchranu jej života bol prístroj, ktorý podporuje pľúca a srdce. Jej vnútorné orgány začali v dôsledky sepsy zlyhávať. Špeciálny prístroj EMCO vo Walese nemajú a v Spojenom kráľovstve ho majú len na piatich miestach, pričom náklady na jedného pacienta sa pohybujú na sume 100-tisíc libier (115-tisíc eur). Ellie však dostala šancu a na prístroji strávila 10 dní. Lekári povedali, že má 60-percentnú šancu na prežitie.

Problematický bol aj prevoz, pretože lekári nevedeli, či Ellie zvládne cestu do Londýna. Mladá bojovníčka však svoj boj vyhrala. V deň, keď ju napojili na prístroj, mala byť v Londýne na školskom výlete. „Keď moji kamaráti zistili, že som v nemocnici, boli práve v autobuse na ceste do Londýna. Keď tam dorazili, išli do kostola a modlili sa za mňa,“ povedala Ellie.

Tínedžerka sa po dlhých týždňoch zotavila a teraz sa cíti o niečo lepšie. „Moje fyzické zotavenie je v poriadku, za pár mesiacov som sa vrátila do normálu, ale v noci som mávala nočné mory a záchvaty paniky. Stále som myslela na to, že som mohla zomrieť. Som nesmierne vďačná za všetky zdravotné sestry a lekárov a za moju rodinu a priateľov, ktorí mi dodávali silu,“ ukončila svoj príbeh Ellie.