Čo sa dialo na zápase s Detvou? Prezidenta banskobystrického klubu vykázali zo štadióna

Hokejisti HC 07 Detva vyhrali v utorkovom zápase 44. kola Tipos extraligy vo Zvolene nad HC 05 Banská Bystrica 6:2.

Pred začiatkom druhej tretiny prezident Banskej Bystrice Juraj Koval a jeho syn, športový manažér Július Koval vyčítali rozhodcom neodpískaný zákrok Jendroľa na Tamášiho, takže arbitri sa ich rozhodli vykázať zo štadióna a prestávka sa natiahla na 40 minút.

HC 05 Banská Bystrica - HC 07 Detva 2:6 (0:3, 0:2, 2:1)

Góly: 45. Vašaš (Melcher), 55. Lamper (Ďatelinka) - 1. Čacho (Gachulinec), 5. J. Sýkora (z trest. strieľania), 20. J. Sýkora (Charbonneau, Cox), 35. Rymsha (Gachulinec), 40. Čacho (Downing), 42. Rymsha (Gachulinec). Rozhodovali: Kalina, M. Novák - Bogdaň, Gegáň, vylúčení na 2 min: 7:11, vyššie tresty: Ďatelinka, Cardwell a Crevier-Morin 10 minút za zhodenie rukavíc, Ihnačák 10 minút za nešportové správanie - King 10 minút za zhodenie rukavíc, Bača a Jendroľ 10 + 10 minút za nešportové správanie a zhodenie rukavíc, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, bez divákov.

zostavy:

Banská Bystrica: Belányi - Žiak, Crevier-Morin, Cardwell, Ďatelinka, Ganz, Bdžoch, Petrinec - Faško-Rudáš, Ihnačák, J. Sukeľ - Lamper, Tamáši, Kabáč - Vašaš, Sojka, Melcher - Výhonský, Dvorský, Marek Sloboda - Mlynarovič

Detva: R. Petrík - Lalík, F. Fekiač, Gachulinec, Rymsha, Rais, King, O. Turan, Jendroľ, - Ščurko, Čacho, Ľupták - Askarov, Downing, J. Sýkora - Charbonneau, P. Valent, Cox - Matej Bača, V. Fekiač, Žilka

Vo Zvolene, kde má dočasný domovský stánok Banská Bystrica, to bola od začiatku jednoznačná záležitosť Detvy. Tá išla do vedenia už po 48 sekundách, keď Čacho ľahkou strelou z dolnej časti pravého kruhu zaskočil Belányiho. V piatej minúte fauloval Ďatelinka v úniku Sýkoru a nariadené trestné strieľanie útočník hostí rutinérsky premenil - 0:2. Hokejisti spod Urpína potom mohli znížiť, no Melcher neposlal puk do odkrytej bránky a v presilovke sa neujal teč Lampera, Sukeľ neuspel zblízka a rovnako tak stroskotal pred gólmanom Petríkom znovu Lamper. V 16. minúte v strednom pásme obranca Detvy Jendroľ škaredo fauloval Tamášiho, no arbitri nepískali faul, čo nazlostilo vedenie HC '05. Následne nevyužil ďalšiu príležitosť Melcher a na druhej strane sa presadil po strele Charbonneaua tečom Sýkora sekundu po skončení presilovky - 0:3.

Pred začiatkom druhej tretiny prezident Banskej Bystrice Juraj Koval a jeho syn, športový manažér Július Koval, vyčítali rozhodcom neodpískaný zákrok Jendroľa na Tamášiho, takže arbitri Kalina s Novákom sa ich rozhodli vykázať zo štadióna. Prestávka sa tak natiahla na 40 minút. Po nej 'barani' zatlačili podpolianskych 'medveďov', mali prevahu, ale vypracovali si iba jednu vážnejšiu šancu, ktorú nevyužil Faško-Rudáš. Detva nepretavila do štvrtého gólu dve presilovky v rade, ale mrzieť ju to nemuselo, pretože po ich skončení Rymsha napriahol spoza kruhov a zvýšil na rozdiel štyroch gólov - 0:4. V ďalšej početnej výhode hostí nezužitkoval dve čisté príležitosti V. Fekiač, ale pred druhou prestávkou predsa len menil stav na 0:5 Čacho, keď skóroval zoči - voči Belányimu. To sa už však na tribúnu vrátili Kovalovci a bolo otázne, ako zareagujú rozhodcovia.

Tretiu tretinu Kalina s Novákom začali i napriek účasti vykázaných predstaviteľov HC '05 a aj tí sa prizerali ďalšiemu zásahu súpera, keď po necelých 90 sekundách prenikol po pravej strane Rymsha a pridal šiesty gól svojho tímu. Banskobystričania odpovedali v 45. minúte. Vašaš predviedol peknú individuálnu akciu a z kruhu pokoril Petríka - 1:6. Ten následne podržal svoj tím v oslabení, pretože Kábáč ho mohol prekonať zblízka. Duel sa však už prakticky iba dohrával. 'Barani' ešte využili presilovku v 55. minúte, keď strelu Ďatelinku účinne tečoval Lamper. A na záver ešte trojhodinový zápas okorenila bitka Cardwella s Bačom.