Po oboch stranách Dunaja sa riešia problémy s odstavenými autami: Zachránia situáciu v Bratislave parkovacie domy?!

Zavedenie celomestskej parkovacej politiky nejde podľa plánu! Pôvodný termín, kedy malo všetko fungovať ako po masle, si magistrát stanovil na začiatok tohto roka.

Potom sa spustenie posunulo na jeseň. Dôvodov je niekoľko. Okrem pandémie aj problémy s výberom vhodných plôch v jednotlivých mestských častiach. Niektoré z nich prezradili, že by chceli postaviť parkovacie domy, ktoré by tento problém mohli vyriešiť. Musia to však konzultovať s mestom aj s obyvateľmi.

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Realizácia projektu naberá meškanie a objavujú sa aj problémy so samotnými stojiskami. Súčasťou prípravy spustenia celomestskej parkovacej politiky je aj mapovanie lokalít a pozemkov, v spolupráci s mestskými časťami, na ktorých by mohli dodatočné parkovacie miesta vzniknúť.

„Aktuálne zoznam potenciálnych lokalít ešte len finalizujeme, preto zatiaľ nemohol byť odprezentovaný,“ uviedla hovorkyňa bratislavského magistrátu Katarína Rajčanová. Dodala, že v tejto fáze ide iba o zoznam možných pozemkov v nadväznosti na potreby parkovania v jednotlivých lokalitách.

„Prvým krokom pred napredovaním projektov v ktorejkoľvek z vybratých lokalít bude komunikácia priamo s obyvateľmi danej lokality, aby projekty čo najviac vychádzali z potrieb rezidentov v priamom okolí,“ vysvetlila s tým, že s mestskými časťami pripravuje samospráva rozbeh budovania parkovacích domov na miestach s kritickou situáciou pre obyvateľov, na vstupoch do Bratislavy zase budovanie záchytných parkovísk.



Starosta Ján Hrčka, MČ Petržalka Otvoriť galériu Ján Hrčka Zdroj: anc

- Navrhli sme mestu nadstavby v rámci parkovísk a na miestach, ktoré sú dosť frekventované počas dňa. Zoznam konkrétnych lokalít ešte nie je známy. Ide najmä o nadstavby v rámci parkovísk, napríklad Budatínska, Šintavská ulica a na frekventovaných miestach počas dňa, napríklad Jungmannova ulica.



Záujem o celomestskú politiku máme

Starostka Ľubica Kolková, MČ Devín Otvoriť galériu Ľubica Kolková. Zdroj: anc

- V Devíne bola od roku 2005 zavedená nútená správa. Je to režim, v ktorom smieme finančné prostriedky využívať výlučne na plnenie zákonných povinností obce. Vytváranie parkovacích miest ako povinnosť obci žiaden zákon neukladá. Žiaľ, fakt Devín nevlastní žiadne pozemky. Záujem zapojiť sa do systému celomestskej parkovacej politiky sme prejavili už v predchádzajúcich volebných obdobiach, ten pretrváva naďalej za podmienky, že akékoľvek investície bude znášať mesto.





Máme vybraté lokality

Starostka Dana Čahojová, MČ Karlova Ves Otvoriť galériu Dana Čahojová Zdroj: anc

- Máme vytipované lokality, ktoré vlastní mesto a bola by tam možná výstavba parkovacích domov. Prvou väčšou investíciou bude nadstavba existujúceho parkoviska na Ulici Ľudovíta Fullu, ktorá sa pripravuje v spolupráci s mestom. Je nutné pokračovať v podobných projektoch, ale naši obyvatelia si želajú, aby sa nestavalo na zelených plochách, ale na miestach, kde už stojí napríklad staré parkovisko alebo iná spevnená plocha. Súčinnosť s mestom považujeme za nevyhnutnú.





Už sme vytipovali asi 10 miest

Starosta Martin Chren, MČ Ružinov Otvoriť galériu Martin Chren Zdroj: anc

- Už asi pred rokom som rokoval so zástupcami magistrátu a vytipovali u nás asi 10 miest, kde by mohli časom vzniknúť parkovacie domy. Magistrát bude riešiť tie, ktoré môžu slúžiť ako záchytné, Ružinov zas tie, ktoré budú pre obyvateľov. Uvažujeme o Rumančekovej, parkovisku pri reštaurácii U deda, starej betónovej ploche na Pošni, ale aj parkovisko pri Štrkovci. Práve tu by pod úrovňou parkoviska vzniklo ešte jedno podzemné podlažie. Parkovisko by bolo prekryté a zatrávnené z terasy až na breh jazera.





Táto téma je pre nás irelevantná

Starostka Gabriela Ferenčáková, MČ Čunovo Otvoriť galériu Gabriela Ferenčáková Zdroj: anc

- Vzhľadom na to, že v tunajšej mestskej časti je takmer výlučne zástavba rodinných domov, téma parkovacích domov je pre mestskú časť irelevantná.





Na parkovacie domy nebudú financie

Starosta Michal Drotován, MČ Rača Otvoriť galériu Michal Drotován Zdroj: anc

- Spoločne pripravujeme tento rok spustenie parkovacej zóny Krasňany, bude súčasťou celomestskej parkovacej politiky. Tam budú môcť v noci parkovať iba rezidenti danej zóny. Projekt by sa mal priebežne spustiť v októbri 2021. Mesto má vytipovaných viacero lokalít ohľadom parkovania, napríklad oblasť bývalého Technomarketu na Púchovskej, kde by malo byť záchytné parkovisko. Prípravujeme rekonštrukciu základnej školy, nebudeme mať zdroje na vlastné parkovacie domy.