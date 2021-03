Na Matovičovi nenechal nitku suchú! Poslanec Valášek po odchode z koalície: Treba vymeniť premiéra

Už druhý odídenec z vládnej koalície. Poslanec Za ľudí Tomáš Valášek (48) sa rozhodol skončiť po tom, čo premiér tajne nakúpil neregistrovanú ruskú vakcínu napriek nevôli koaličných partnerov.

Pre Nový Čas Valášek opisuje dianie v koalícii aj hlavné chyby, ktoré vyčíta Igorovi Matovičovi.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Hovoríte, že ste už dlhšie mali problém s tým, ako táto vláda bojuje s pandémiou. Odchod z koalície ste teda zvažovali už dávnejšie a tajný nákup Sputnika V bol poslednou kvapkou?

Určite to nebolo tak, že by som sa nevedel dočkať, kedy už z koalície odídem. Ale myslím si, že proti pandémii by sme mali bojovať úplne inak, ako to táto vláda robí. Veď keď si človek prečíta to hodnotenie odborníkov, ku ktorému dospeli po štyroch dňoch s premiérom, ten dlhý zoznam opatrení, ktoré mali byť urobené pred mesiacmi, tak to je samo osebe živým svedectvom, že sme to nerobili dobre.

A to, čo mi už dlhodobo prekáža na koalícii a obzvlášť na strane OĽaNO, je tá neochota priznať si, že veci sa dali robiť lepšie a že je tu aj osobná zodpovednosť konkrétnych ľudí. Konkrétne ministra zdravotníctva za to, že napríklad stále nemáme fungujúce trasovanie. A to, čo ma trápi, je defenzívny kŕč, do ktorého sa dostalo OĽaNO. Za žiadnych okolností si nepriznať chybu a nevyvodiť zodpovednosť, lebo to je útok na OĽaNO, útok na percentá, útok na projekt „porazíme Smer“. A myslím, že práve naopak, tá tvrdohlavosť a neochota priznať si chybu je to, čo nahráva hnevu ľudí a pomáha Smeru zbierať podpisy pod referendum.



Čiže Sputnik bol vyvrcholením?

Sputnik bol momentom, kedy sa ten kalich horkosti naplnil, pretože som vstúpil do politiky preto, že chcem zo Slovenska urobiť ešte rešpektovanejšieho člena európskej skupiny slobodných rešpektovaných krajín a ten tanec v pondelok okolo Sputnika, to rituálne vítanie, niečo, čo premiér neurobil pre európske vakcíny a tým vizuálne povýšil Sputnik nad iné vakcíny, tak čo si o tom majú naši európski spojenci myslieť?

Paradoxne premiér, ktorý obviňoval opozíciu a Za ľudí z toho, že vnášajú do témy Sputnik geopolitiku, čo sme nerobili, vniesol geopolitiku do toho sám. Tou tlačovkou, tajnými letmi presne vystrihnutými z knihy ruskej propagandy on sám nahnal vodu na mlyn tým v Rusku a inde, ktorí sa snažia vraziť klin medzi krajiny strednej Európy a zvyšok EÚ. A tohto ja úprimne nechcem byť súčasťou.