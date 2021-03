ĽSNS si zavarila na poriadny problém: Ku kotlebovcom vtrhla polícia!

Opäť sú terčom kritiky. Ľudová strana Naše Slovensko len pred časom prešla rozkolom a odchodom známych tvárí.

Hádky medzi extrémistami po rozpade strany: Zarážajúce informácie o tom, čo sa malo stať tesne pred voľbami

Počas víkendu si tak zostávajúce stranícke špičky zvolali snem v obci Nevoľné (okr. Žiar nad Hronom), kde si volili nové predsedníctvo. Čitatelia Nového Času si všimli, že na akciu zavítala aj polícia a legitimovala účastníkov, keďže je zákaz vychádzania a usporadúvania hromadných akcií.

Niektorí miestni zostali po víkendovom zhromaždení ĽSNS pobúrení. „Prišlo tam nakoniec dokopy 20 policajtov a pravdepodobne snem zrušili,“ píše čitateľ s tým, že je predsa zákaz hromadných podujatí. Polícia incident potvrdila. „Polícia z Kremnice prijatú informáciu preverila a na mieste skontrolovala 22 osôb. Podozrenie z priestupku bude odstúpené na RÚVZ,“ napísala hovorkyňa Mária Faltániová.

Akcie v obecnom kultúrnom dome povoľuje starosta Nevoľného Štefan Henžel. Ten priznal, že stretnutie povolil. „Prenajal som kultúrny dom na žiadosť ĽSNS na akciu, ktorá bola zazmluvnená od 26. do 28. februára s tým, že je to ekonomicky výhodné pre našu obec,“ uviedol Henžel s tým, že on na akcii fyzicky nebol. „Len som ráno odovzdal kľúče a potom v nedeľu večer som objekt prevzal späť. Len viem, že tam boli policajti, no nič iné,“ dodal. V nájomnej zmluve vraj mali klauzulu, že ĽSNS musí dodržať všetky nariadenia hlavného hygienika.

Poslanec Rastislav Schlosár z ĽSNS povedal, že išlo o snem. „V zmysle zákona o politických stranách sme na to mali výnimku. Keďže vo vyhláške je výnimka na usporadúvanie hromadných podujatí, ktoré sa konajú na základe zákona a na voľby,“ povedal Novému Času. Podľa neho išlo o dve výnimky:

„Na základe zákona, keďže ide o zákon o politických stranách, kde musíme realizovať snemy, zasadnutie najvyššieho orgánu strany, ktorý následne volí členov predsedníctva a my sme mali voľbu členov predsedníctva strany, čiže bola tam aj tá druhá výnimka voľby.“ Na otázku, či nemohli mať snem online, odpovedal, že by išlo o veľkú komplikáciu. Čo hovorí na hliadky polície, ktorá skontrolovala 22 ľudí?

„Oni sa o výnimke dozvedeli až na mieste, keď prišli, lebo toto nie je akcia, ktorú musíte nahlasovať dopredu,“ dodal Schlosár. Nový Čas oslovil aj ÚVZ, či spadá konanie takýchto snemov do výnimky, ktoré ani netreba ohlasovať. Odpovedali len, že situáciu preverí RÚVZ: „Bude sa zaoberať postúpenými materiálmi od polície.“ Eva Striežová z RÚVZ v Žiari nad Hronom uviedla, že zatiaľ nevedia vyhodnotiť toto podujatie, keďže nebolo ohlásené.