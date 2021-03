Chránené obojživelníky opúšťajú Gombaseckú jaskyňu: Salamandry hlásia príchod jari

Zima je na ústupe, o slovo sa nezadržateľne hlási jar! Zvestujú to chránené salamandry škvrnité, ktoré migrujú von z podzemia.

Z Gombaseckej jaskyne pri obci Slavec (okr. Rožňava) už tiahnu k potôčikom, kde sa rozmnožujú. „Zima sa končí, salamandry od minulého utorka zavelili a postupne sa presúvajú do voľnej prírody. Začínajú byť dosť čulé a zhromažďujú sa pri vstupných dverách jaskyne, kde majú nachystaný otvor, aby mohli uniknúť smerom von. Predpovedajú už príchod jari,“ povedal Ján Karcagi, správca tejto jaskyne, ktorá býva od októbra do apríla verejnosti neprístupná.

Chránené atrakcie z ríše obojživelníkov svojím odchodom z podzemia upozorňujú na oteplenie a doteraz sa nikdy nezvykli mýliť. Počty salamandier bývajú rôzne, v najlepších rokoch ich napočítali až vyše 50.

„Z našich zvieracích návštevníkov sa veľmi tešíme, hoci neplatia vstupné. Salamandry sú vždy vítané. Sú to pekné obojživelníky, vďaka ktorým s určitosťou vieme, kedy sa končí zima. Opúšťanie podzemia im trvá aj vyše týždňa. Najprv je to len zopár jedincov, no postupne sa osmeľujú ďalší a ďalší,“ spomenul Karcagi, ktorý by bol rád, keby sa v apríli podarilo otvoriť krásy podzemia aj návštevníkom. Chránené salamandry potvrdzujú čistotu prostredia Gombaseckej jaskyne, ktorá je na zozname UNESCO.



Fakty o salamandre

Druh: Obojživelník

Obojživelník Dĺžka: 18 - 25 cm

18 - 25 cm Sfarbenie: Čierno-žlté

Čierno-žlté Vývoj lariev: Jazerá, mláky

Jazerá, mláky Potrava: Hmyz, červy, slimáky

Hmyz, červy, slimáky spoločenská hodnota: 230 eur

- „V Slovenskom krase salamandry preferujú biotopy krasových vyvieračiek na severných svahoch krasových planín,“ uviedol biológ Správy národného parku Slovenský kras Milan Olekšák.