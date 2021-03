Vláda plánuje ľuďom v izolácii zabezpečiť celý plat: Kto bude mať nárok na covidový príplatok

S disciplínou a dodržiavaním nariadení v čase karantény má problém tretina Slovákov, ktorí by ich mali dodržiavať.

Mnohí porušujú karanténu aj z dôvodu výpadku príjmu, pretože za 2 týždne v karanténe dostanú len 55 percent z platu. Od marca by už chýbajúca časť mzdy nemala byť dôvodom na takéto konanie, pretože ľudia v karanténe dostanú viac.

Pracujúci ľudia s pozitívnym testom alebo prejavmi ochorenia, ktorí dnes patria do 14-dennej karantény, dostanú finančné odškodnenie. A to tak, že by takáto kompenzácia vo forme covidového príplatku mala spolu s pandemickou PN vykryť úroveň čistej mzdy.

Občan, ktorý musí ostať v karanténe, by teda za tento čas neprišiel o žiadne peniaze. Podľa sociologičky Zuzany Kusej to problém porušovania karantény môže vyriešiť, pretože táto zmena odstráni strach ľudí zo sociálnych a ekonomických dôsledkov dočasného výpadku v príjme. Len za január zaznamenala polícia 686 porušení povinnej karantény.

Nariadenie, ktoré predstavil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak, musia schváliť poslanci na marcovej schôdzi, no účinnosť začne podľa Krajniaka platiť už od marca 2021.

Ľudí to zbaví strachu

Zuzana Kusá, sociologička

- Toto opatrenie malo prísť už skôr, pretože je predpoklad, že ak ľudia narúšali karanténu a chodili do práce, robili to z dôvodu existenčných otázok, ktoré boli pre nich pálčivejšie ako možná nákaza iných. Príplatok nechá ľudí v pokoji, že nestrácajú dôležitú časť príjmu, že nie sú ohrozené splátky ich hypoték. Môžu ostať doma bez pocitu, že finančne ohrozujú svoju rodinu a že ju môžu priviesť do existenčných problémov.

Pomôžme aj zavretým kvôli núdzovému stavu

Martin Halás, Inštitút pre výskum sociálno ekonomických rizík a alternatív

- Kompenzácia pre ľudí v karanténe je určite pozitívna a férová zo strany štátu. Určite to pomôže a motivuje ľudí zostať doma v rámci karantény. Rovnaká kompenzácia by bola potrebná pre všetkých tých, ktorí sú vynútene zavretí z dôvodu opakujúceho sa núdzového stavu.





Príklad: Otvoriť galériu Príklad výpočtu Zdroj: iStock

Zamestnanec poberá plat 1 000 € v čistom. Ak bol doteraz v 14-dňovej karanténe, za túto polovicu mesiaca dostal 350 €, za druhú 500 €, je príjem bol spolu 850 €. Po novom dostane celých 1 000 eur. Rozdiel: + 150 €.

Ako je to doteraz

14 dní - máte nárok na pandemickú PN

70 % - percent z čistej mzdy dostávate od prvého dňa zo Sociíálnej poisťovne, čo je 55 % denného vymeriavacieho základu

55 % - z príjmu dostávate, ak máte deti a využívate pandemické ošetrovné

- poberanie pandemickej OČR platí počas celej krízovej situácie a zatvorenia škôl





Po novom

100 % - náhrada platu pri covidovom príplatoku a pandemickej PN

- pointou je nahradiť zamestnancovi v karanténe celú čistú mzdu

- nariadenie začne platiť od začiatku marca