Marcinková sa stane čoskoro dvojnásobnou mamou: Herečka prezradila pohlavie bábätka

Rodina sa rozrastie. Obľúbená slovenská herečka Gabriela Marcinková, ktorá je aktuálne hviezdou markizáckeho seriálu Pán profesor, už onedlho privedie na svet druhé dieťatko.

Herečka je šťastnou mamou dcérky Emy (2,5 r.), ktorú má s manželom, hudobníkom Martinom Mihalčínom. K malej princeznej tak pribudne ďalší člen do rodiny, ktorého sa už nevedia dočkať.

Gabika Marcinková je v radostnom očakávaní a čo nevidieť bude z krásnej trojčlennej rodiny rodinka štvorčlenná. „To, že som tehotná, som zistila po prvom dni nakrúcania a bola som veľmi rada, lebo to tak bolo prudko plánované, že by bolo super, keby to tak vyšlo. Tie prvé týždne som sa vznášala na takom obláčiku šťastia, že super, a keď sa ma niekto spýtal, že ako sa máš, tak prvé, čo som chcela povedať bolo, že super, som tehotná, ale to sa nedalo, lebo prvé mesiace sa to nehovorí. No a potom prišli také tie komplikácie, že mi bolo trošku nevoľno, bola som unavená, ale vlastne kým je človek šťastný a všetko ide dobre, tak je to v pohode,“ povedala v rozhovore pre rádio Jemné.

Okrem toho však prezradila, že čaká synčeka, ktorý takmer s istotou dostane typické slovenské meno. „Áno, bude to chlapec. Zatiaľ ho voláme Jakub, ale už ho tak voláme dlho, takže asi to nezmeníme. Mali sme v hre dve mená a nakoniec vyhralo toto,“ dodala šťastná brunetka.