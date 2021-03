Volkov náročný presun na ME: Limit jednoduchší ako cesta do Poľska

Znie to neuveriteľne, ale je to tak! V súčasnom covidovom svete je pre športovcov jednoduchšie splniť limit, ako dostať sa do dejiska podujatia! Platí to aj pre slovenskú atletickú výpravu na halové ME v Toruni.

„Z Bratislavy sme vyrazili v utorok, zatrénovali sme si v Ostrave, kde prespíme a v stredu dáme posledných 450 km do Torune," prezradil z Ostravy kondičný tréner Robo Kresťanko, ktorý sa pravidelne stáva osobným šoférom. „Nerobím túto cestu prvý raz. Dostať sa do Torune je umenie! Napríklad českej výprave v utorok nepovolili let a zháňajú mikrobusy, aby sa tam dostali!" dodal ešte kouč, ktorý svojho zverenca do dejiska len privezie, hneď sa vracia domov, lebo extrémne prísne protipandemické opatrenia skresali aj početnosť realizačných tímov. Volka čaká obhajoba titulu: Pred halovými ME však krotí vášne Preto sa desaťčlenná výprava (7 pretekárov a 3 tréneri) vydala do Torune na trikrát. Zväzový mikrobus odviezol Šimona Bujnu, Martina Kučeru, Moniku Weigertovú a Ivetu Putalovú z Bratislavy. Z Banskej Bystrice cestovali Stanka Škvarková a Tomáš Matuščák, no a najväčšie eso slovenskej výpravy cestovalo do 750 km vzdialeného poľského dejiska halového šampionátu dva dni...prezradil z Ostravy kondičný tréner Robo Kresťanko, ktorý sa pravidelne stáva osobným šoférom. „Nerobím túto cestu prvý raz." dodal ešte kouč, ktorý svojho zverenca do dejiska len privezie, hneď sa vracia domov, lebo extrémne prísne protipandemické opatrenia skresali aj početnosť realizačných tímov. „Na takéto šampionáty sa štandardne lieta, ale nájsť vhodné spojenie zo Slovenska do Poľska je v súčasnosti takmer nemožné. Navyše sme museli brať do úvahy mieru rizika, ktorá vyplývala z pohybu na letisku a z cesty v lietadle," prezradil šéftréner našej atletiky Martin Pupiš. „To je cesta... Už len naštudovať si všetko, čo treba splniť, aby nás pustili na štart, trvalo dlhé hodiny," povzdychla si trénerka Naďa Bendová. Ak všetko splnia, čaká Jána Volka najnáročnejšia sobota v živote: od 10.18 rozbehy, o 13.50 semifinále a až celkom na záver sobotného programu o 20.58 finále. Ján Volko si - ako tradične - žiadne nervy nepripúšťa. Svojsky jednoducho zhrnul to, čo ho čaká pri ceste za obhajobou zlata: „Treba postúpiť najprv do semifinále a až potom sa uvidí, čo bude ďalej." Uvedomuje si, že v európskych tabuľkách je až desiaty. „Treba sa na to pozerať reálne. V podstate nie som ašpirantom ani na finále." Utestovaní Doba koronavírusová zamestnáva trénerov aj iným, ako stopkami... Volkova trénerka Naďa Bendová musí dôsledne sledovať aj termíny potrebných testov. Toto všetko musia absolvovať popri tom, že obhája titul európskeho šampióna: -v piatok 26. februára prvý PCR test - v pondelok 1. marca druhý, potrebný na bezproblémový vstup na poľské územie - v stredu 3. marca v Toruni LAMP test - v nedeľu 7. marca PCR test potrebný na návrat na Slovensko