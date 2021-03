Nákup vakcíny Sputnik V: Premiér Matovič vracia úder! Kritika koaličnej strany a výzva Slovákom

Predseda vlády reaguje na výčitky svojich koaličných partnerov ohľadom nákupu ruskej vakcíny.

Igor Matovič zvolal narýchlo tlačovú konferenciu s názvom "Neklamme si o Sputniku V." "Prišli sme s návrhom, že je tu možnosť ruskej vakcíny, kvalitnej vakcíny, ktorá nemá registráciu Európskou liekovou agentúrou," uviedol premiér, pričom nešetril kritikou svojho koaličného partnera.

Dodal, že strana Za ľudí s nákupom vakcíny nesúhlasila, no reagovala, že minister Krajčí, ak chce, môže zo svojho rozhodnutia vakcínu prijať. Premiér uviedol, že poslanci zo strany Za ľudí len upozornili, že si svoje konanie Krajčí mal vziať na svoju zodpovednosť a neschovávať sa za kolektívny súhlas vlády.

Matovič vysvetlil aj to, prečo nákup prebehol tajne. Dodal, že krajiny nakupujú tajne, aby ich tie ostatné v nákupe vakcín nepredbehli. "Prestaňme už rozmýšľať nad tým, odkiaľ táto vakcína pochádza," vyzval premiér a dodal, že vakcínu nakúpil, pretože chráni životy.

"Pre mňa osobne, ak by ju vyrábala Severná Kórea, nakúpime ju zo Severnej Kórey. Ak by ju vyrábala Austrália, nakúpime ju z Austrálie,“ povedal Matovič. Pri kúpe vakcíny bolo podľa neho rozhodujúce, že má takmer 92-percentnú úspešnosť a pozitívne ju hodnotili aj vedci a odborníci v uznávanom lekárskom časopise Lancet.

Predseda vlády sa vyjadril, že zo zahraničia zatiaľ žiadnu negatívnu reakciu nezaznamenal, dokonca mu jeden zo zahraničných predstaviteľov pogratuloval a povedal, že jeho krajina pôjde rovnakou cestou. Kolegov z krajín EÚ vopred informoval, že Slovensko zvažuje takýto núdzový krok, a žiaden z nich voči tomu nenamietal.



Vítanie vakcíny na letisku neberie ako prehnaný akt, označil ho za bežnú tlačovú konferenciu. Matovič povedal, že podľa prieskumu je polovica zo Slovákov, ktorí sa chcú zaočkovať, ochotná dať sa zaočkovať vakcínou Sputnik V. Týmto argumentom obhájil fakt, že máme zazmluvnené dávky až pred milión občanov.

Matovič reagoval aj na ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nom. SaS). Uviedol, že na letisku nebol „vítať vakcínu“. "Bola to tlačová konferencia pred otvoreným zadným trupom lietadla, kde boli vidieť dve palety Sputnika V. Myslím si, že v dobe, kedy chcú ľudia okrem hovoreného slova vidieť aj obraz a mať možno to posolstvo vizualizované, to bolo správne rozhodnutie. Že to niekomu geopoliticky vadí a silou mocou tam tú politiku chce vnášať, ma len a len mrzí,“ uviedol Matovič. Dodal, že predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko nemal na dohodu o dodaní ruskej vakcíny vplyv.