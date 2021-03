Trpké priznanie Pepeho: Aha, s kým do 17 rokov spal v jednej posteli

Na ihrisku patrí k najtvrdším hráčom, akých kedy svetový futbal poznal. Portugalský obranca Pepe (38) nepozná na trávniku zľutovanie so žiadnym súperom. V súkromí je podľa jeho slov krotký ako baránok.

V rozhovore pre Tribuna Expresso prezradil niektoré veci zo svojej mladosti, ktorú trávil v Brazílii, kde sa narodil. Až neskôr sa presťahoval do Portugalska.

„Či som bol rozmaznaný? Kým som neprišiel do Portuglska, teda do svojich 17 rokov, som spával v maminej posteli. Keďže som bol už veľký, je jasné, že otcovi sa to nepáčilo,“ nabonzoval na seba 38-ročný futbalista.

S matkou má vrúcny vzťah. V čase, keď uvažoval o zanechaní futbalu, to bola práve ona, ktorá mu podala pomocnú ruku. Podporovala ho, povzbudzovala, aby vydržal, hoci hrával len za rezervný tím Porta. Potom sa presunul do Realu Madrid, kde dosiahol najväčšie úspechy svojej kariéry. Teraz je opäť v Porte a stále reprezentuje Portugalsko.