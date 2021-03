Od výbuchu v Novákoch uplynulo 14 rokov, obete si uctil aj Naď: Tragédia stále nemá vinníkov

Od tragického výbuchu vo Vojenskom opravárenskom podniku (VOP) Nováky, ktorý si vyžiadal osem ľudských životov, uplynulo v utorok 14 rokov. Obete si popoludní pripomenula verejnosť pietnou spomienkou pri miestnom pamätníku v Parku Štefana Moyzesa.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

"Pripomíname si 14. výročie jednej z najväčších tragédií, ktorá sa stala v rezorte obrany. Ako vtedajší zamestnanec Ministerstva obrany SR si spomínam na túto udalosť, keď na základe veľmi intenzívneho výbuchu prišlo o život osem ľudí," povedal minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).

Je to podľa neho vec, na ktorú sa nedá zabudnúť, títo ľudia podľa neho mali svoje rodiny, priateľov i priateľov v rezorte obrany. "Veľakrát sa pri rôznych príležitostiach vraciame k celej situácii, ako prebiehala, a verím, že pozostalí postupne nachádzajú pokoj a že vidia na konci spravodlivosť, ktorá stretne každého," doplnil.

"Táto tragédia sa stala nečakane, nikto na to nebol pripravený, nikto neočakával, že keď jeho manželka alebo manžel ide do práce, že sa z nej nevráti. O to je to určite bolestnejšie v rodinách. Viem, že veľmi ťažko sa zmieri človek s tým, keď stratí blízkeho. Ešte, keď tragicky zahynie, o to je to horšie," podotkol primátor Novák Dušan Šimka. Dôležité podľa neho je, aby vláda, štát vytvoril také podmienky, aby sa takéto tragédie neopakovali.

Tragickým výbuchom vo VOP Nováky sa zaoberal od roku 2012 prievidzský okresný súd, ten v septembri minulého roka dvoch zo štyroch bývalých manažérov uznal za vinných z prečinu všeobecného ohrozenia, obžalovanému bývalému generálnemu riaditeľovi VOP Jozefovi B. a výrobnému riaditeľovi Jánovi L. uložil podmienečné tresty odňatia slobody. Bývalého technického riaditeľa Jána L. a bezpečnostného technika Jozefa O. súd oslobodil spod obžaloby. Rozsudok nie je právoplatný, kauzou sa bude zaoberať Krajský súd v Trenčíne. Spis mu predložil okresný súd v marci 2020. "Termín, kedy príslušný senát odvolacieho súdu vec prerokuje, zatiaľ nie je určený. Ide o vec náročnú na rozhodnutie, spis má takmer 12 000 listov, a teda je to rozsiahly spisový materiál, ktorý musí senát naštudovať," ozrejmil hovorca súdov v Trenčianskom kraji Roman Tarabus.

"Výkon eventuálneho trestu je aj preto dôležitý, aby sa udial čím skôr, aby aj pozostalí a prípadný vinník si uvedomil to, čo spôsobil. Štrnásť rokov je neskutočný čas na to, aby ešte stále prebiehali niektoré procesy, a myslím si, že už je na čase, aby v tomto padlo definitívne a zásadné rozhodnutie," komentoval Naď.

Prvostupňový rozsudok poukázal na podiel viny Ministerstva obrany SR v tragédii. Podľa Naďa neostáva nič iné, ako rešpektovať rozhodnutie súdu a ak bolo preukázané, že ministerstvo malo na tom svoj podiel viny, musí za to niesť aj zodpovednosť, a to tiež konkrétni ľudia, ktorí boli za to zodpovední v konkrétnom čase.

Explózia presne nezisteného množstva výbušnej látky, ku ktorej došlo 2. marca 2007, spôsobila deštrukciu delaboračnej haly a usmrtila osem pracovníkov. Mnohopočetné vážne zranenia utrpel jeden zamestnanec a ďalších 20 malo ľahšie zranenia. Spôsobená škoda na majetku VOP, ako aj ďalšom hnuteľnom a nehnuteľnom majetku sa dostala na viac ako dva milióny eur.