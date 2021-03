Vettel sa zbavil luxusných áut za milióny eur: Prečo predával iba jednu značku?

Zbavuje sa značky Ferrari! Nemecký pilot F1 Sebastian Vettel (33) rozpredal svoje luxusné autá značky Ferrari. Dôvod? Už nechce aby mu žrebec v logu pripomínal jeho bývalú stajňu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Šiesta Vettelova sezóna vo Ferrari nebolo dobrá. Konkurencie neschopné auto, zúfalá tímová réžia a ostré spory s tímovým kolegom Laclerkom. Vettelov koniec v tíme Ferrari bol horúci.

Predstava, že by sa mu toto trápenie vždy pripomenulo, keď si sadne do niektorého zo svojich talianskych šporťákov, bola zrejme tak príšerná, že sa ich rozhodol predať. Celkom za svoje fára utŕžil 4,5 milióna eur. Z garáže mu odišlo LaFerrari (ročník 2016), Ferrari F50 (1996), Ferrari F12 tdf (2016) a Ferrari Enzo (2004). Ťažko povedať, či po prestupe Vettela do tímu Aston Martin, nepribudnú do jeho vozového parku autá tejto luxusnej značky.