Merkelová chce zmierniť niektoré opatrenia: Zmena pri súkromnom stretávaní osôb

Nemecká kancelárka Angela Merkelová navrhuje, aby sa od budúceho týždňa zmiernili niektoré reštriktívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu.

Uvádza sa to v návrhu dokumentu, o ktorom v utorok informovala agentúra AFP. Uvoľnenie pravidiel od budúceho pondelka (8.3.) by sa malo týkať súkromných stretnutí členov rôznych domácností. Podľa návrhu by sa mohli začať stretávať členovia dvoch domácností. Na takýchto stretnutiach by však mohlo byť maximálne päť dospelých.

Dokument, do ktorého mala možnosť nahliadnuť agentúra AFP, navrhuje aj skoré znovuotvorenie kvetinárstiev, kníhkupectiev a záhradných centier. Väčšina zo 16 nemeckých spolkových krajín sa v posledných týždňoch rozhodla postupne obnoviť v školách prezenčnú výučbu.

Predložený návrh prediskutujú premiéri 16 spolkových krajín na stredajšom rokovaní so spolkovou kancelárkou Merkelovou. Z prieskumu, ktorý bol zverejnený 1. marca, prvýkrát vyplynulo, že prísne reštriktívne opatrenia už nepodporuje väčšina nemeckej verejnosti.

Prísny lockdown k krajine zaviedli v polovici decembra. Na základe prijatých opatrení sa museli zatvoriť maloobchodné predajne s iným než nevyhnutným tovarom, školy, reštaurácie, hotely či kultúrne a rekreačné zariadenia.