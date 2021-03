V niektorých rodinách prišli o príjem obaja rodičia: Zavedú pandemický príspevok na dieťa?

Rodiny zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktorí pre pandémiu nového koronavírusu prišli o prácu či zákazky, stratili pre nedostatočnú kompenzáciu za posledných 12 mesiacov v priemere 2800 eur.

Odhadli to analytici z inštitútu stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica. V rodinách, kde takto boli postihnutí obaja rodičia, mohol výpadok príjmov podľa nich byť aj dvojnásobný. Navrhujú preto zaviesť jednorazový pandemický príspevok vo výške 300 eur na dieťa a mesačný príspevok 100 eur na dieťa.

Podľa inštitútu sa za posledných 12 mesiacov zvýšil priemerný dlh slovenskej domácnosti na takmer 9000 eur a ak bude tento stav pretrvávať do konca tohto roka, presiahne výšku 10.000 eur.

"Paušálne príspevky sú najrýchlejšou a najjednoduchšou formou pomoci. Komplikovanejšie modely pomoci by mohli zlyhať na neschopnosti štátu rýchlo a správne analyzovať dáta a rýchlo implementovať zmeny v informačných systémoch," argumentuje výkonný riaditeľ inštitútu Peter Helexa. Myslí si, že benefit rýchleho prísunu peňazí, ktorý sa hneď prejaví aj vo zvýšenej spotrebe, preváži prípadnú zníženú adresnosť takejto pomoci.

Analytici zdôrazňujú, že nimi navrhnutý jednorazový príspevok 300 eur by mal byť vyplatený už počas marca, a to bez zbytočného papierovania, každej domácnosti s dieťaťom a na každé dieťa. Pravidelný mesačný príspevok na dieťa vo výške 100 eur navrhujú vyplácať takisto od marca a až do skončenia núdzového stavu. Podotkli, že najmenej administratívne náročne vykonateľné by to bolo cez úpravu výšky prídavku na dieťa.

Analytici navrhujú aj ďalšie systémové zmeny - upraviť podmienky pandemického OČR a pandemickej PN tak, aby bola zamestnancovi aj SZČO dorovnaná plná výška strateného príjmu v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 alebo 2020 podľa toho, ktorá hodnota je vyššia. Takisto odporúčajú zaviesť formu kurzarbeitu pre SZČO tak, aby poskytoval porovnateľnú úroveň finančnej kompenzácie, akú majú zamestnanci vo firmách.