Česká herečka sa z COVID-u spamätáva len ťažko: Zvracanie a vyrážky! Jej slová mnohými zatrasú

Iva Pazderková (40) je česká herečka, speváčka a stand-up komička.

S priaznivcami sa najnovšie na sociálnej sieti podelila o svoje pocity po prekonaní koronavírusu, ktorý ju potrápil v posledných týždňoch. Umelkyňa doslova na vlastnej koži pocítila aj menej obvyklé príznaky tohto ochorenia.

,,Pre všetkých, ktorí sú ľahkovážni, určite by ste nechceli, aby vaši najbližší zažili takýchto 9 dní: horúčka, zvracanie, bolesti a pálenie kože celého tela, bolesti hlavy, kĺbov, chrbta, vyrážky po celom tele, zadýchavanie, kašeľ, črevné ťažkosti, tlak a bolesť v očiach, svetloplachosť, zapchaté dutiny, pocit úplného vyčerpania, keď človek premýšľa, či sa vôbec natiahne pre vodu, pretože nemá silu a bolí to ako čert,“ vymenovala Pazderková, čo sa s jej telom dialo a čoho následky pociťuje doteraz.

,,Závrate, tie mi zatiaľ spoločne s obrovskou únavou a zadýchavaním ostávajú. Strach v očiach partnera, ktorý vlastne stále premýšľa, kedy a či už nezavolať záchranku. A to bol v podstate mierny priebeh, mala som šťastie a moje telo dostatok síl,“ myslí si. Koronavírus ju položil, aj keď bola predtým vo forme. ,,Som zdravá, 40 rokov, športujem a tak nejako sa o seba starám,“ napísala Iva, ktorý sa dokonca venuje bikini fitness.

Zverejnila fotku, na ktorej leží na zemi v lese. ,,Nádych, výdych. Nádych, výdych. V lese na machu. Ešte pred 14 dňami samozrejmosť. Teraz, po celkom ostrejšom priebehu ochorenia COVID-19, je to malý zázrak. Moji milí, opatrujte sa. Opatrujte aj ostatných svojím správaním. Nebola to vôbec, ani trochu, ani na minútu sranda. A stále úplne nie je,“ vyjadrila sa Pazderková. ,,Je to lotéria. Niekto si vytiahne chrípôčku, niekto toto a niekto to najhoršie. Tak sa snažme, nech si nikto nemusíme losovať,“ znie jej silný odkaz.