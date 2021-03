Aj hrdinovia odchádzajú do dôchodku: Čo všetko stihol Milan za svoju hasičskú kariéru?

Milan odslúžil na jednej pozícii neuveriteľných 25 rokov. Hasičský a záchranný zbor sa s ním koncom februára rozlúčil a poprial všetko dobré na ďalšej ceste.

Hasičský a záchranný zbor zverejnil na svojej stránke príbeh hasiča Milana, ktorý bol záchrane ľudských životov verný celý svoj produktívny život. 25. februára sa jeho púť u hasičov skončila, on však na dlhé roky v práci spomína pozitívne.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

"Milan Smetana vošiel do budovy dnešnej Záchrannej brigády HaZZ v Žiline v roku 1992 a zotrval tu až do svojej poslednej služby. Jeho púť v Hasičskom a záchrannom zbore skončila minulý týždeň - 25. februára 2021," informoval Hasičský a záchranný zbor, ktorý je Milanovi za jeho službu nesmierne vďačný.

Milan sa na svoju službu rozpamätáva od jej úplných začiatkov: "Keď ešte neexistovala brigáda, v týchto priestoroch bol Vojenský útvar 2344 CO Žilina. V rokoch 1992-1993 som na tomto útvare absolvoval vojenskú službu vo funkcii spojár. Činnosť útvaru sa mi tak zapáčila a prirástla k srdcu, že o štyri roky som sa vrátil a nastúpil do funkcie výkonného práporčíka, v ktorej som pôsobil do decembra 2002."

"Zlom nastal práve v tomto období, keď náš útvar prechádzal transformáciou pod HaZZ a ja som zvažoval, či pokračovať ako profesionálny vojak na inom útvare, alebo prejsť pod HaZZ. Moja voľba padla na hasičov a ja neľutujem ani jeden deň v zbore," hovorí hasič vo výslužbe.

"Ako hasič záchranár som pôsobil niekoľko rokov. Zdokonaľoval som sa - ako lezec, chemik, a aj v ďalších odbornostiach. Súčasne som bol zaradený aj v Module Pátrania MUSAR. Od roku 2015 som vo funkcii veliteľa družstva úročil dlhoročné skúsenosti a snažil sa ich odovzdávať kolegom. Posledný deň mojej služby som bol poctený mimoriadnym povýšením do hodnosti kapitána. Zobral som to s vážnosťou, ako vďaku za všetky roky v štátnej službe," vymenúva, čo všetko ako hasič stihol absolvovať.

"Posledné tri roky v zbore som sa snažil pomáhať ešte viac. Spolu s kolegom sme organizovali finančné zbierky na pomoc deťom a rodinám, aby sme tak pomohli nielen ako hasiči, ale aj ako ľudia. Všetky roky v štátnej službe stáli za to! Ťažko sa lúči, ťažko sa opúšťajú super kolegovia. Ale ako som kolegom povedal pri odchode - vždy si k nim nájdem cestu. Prajem im, nech sú stále takí, akí boli, nech profesionalita a kamarátstvo sú na prvom mieste a nech sa im nikdy nič zlé nestane," rozlúčil sa s kolegami Milan, ktorého teraz čaká nová životná cesta.