Speváčka Natália Hatalová sa do povedomia verejnosti dostala vďaka talentovej súťaži Superstar, ktorou odštartovala svoju spevácku kariéru. Na tej úspešne pracovala až do momentu, kedy sa z nej pred dvomi rokmi stala mama malej Viki, ktorú porodila svojmu manželovi Ladislavovi. Dvojica tak odvtedy prežíva najšťastnejšie obdobie svojho života a vyzerá to tak, že ich nerozhodila ani súčasná pandemická situácia. Obaja si totiž možnosť stráviť viac času spoločne užívajú a ponorka im rozhodne nehrozí. Natália však prezradila, že aj z ich bytu sem-tam počuť poriadny krik.