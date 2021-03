Cestujete do Česka? Dávajte si pozor! Podmienky vstupu do krajiny sprísnili

Slováci musia mať pred vstupom do Českej republiky písomné potvrdenie akreditovaného laboratória o negatívnom výsledku RT-PCR testu, ktorý nesmie byť starší viac ako 72 hodín.

Následne je potrebné v ČR vykonať druhý RT-PCR test na vlastné náklady najskôr päť dní od vstupu, najneskôr však 14. deň od vstupu do krajiny. Výsledok druhého testu je potrebné predložiť krajskej hygienickej stanici príslušnej podľa miesta pobytu. Do predloženia druhého negatívneho výsledku testu je nutná samoizolácia, teda domáca karanténa. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke. Slovensko je zaradené v takzvanej tmavočervenej – vysoko rizikovej kategórii krajín.

Ako ďalej rezort diplomacie priblížil, pred vstupom do ČR je potrebné vyplniť príjazdový formulár a poslať ho príslušnej krajskej hygienickej stanici a predložiť doklad o jeho vyplnení na vyžiadanie pri hraničnej alebo pobytovej kontrole.

Výnimky pre vstup do Česka sa vzťahujú na tranzit cez územie ČR do 12 hodín. „Pre osoby tranzitujúce pozemnou cestou platí povinnosť pred vstupom na územie ČR disponovať písomným potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu, ktorý nie je starší viac ako 24 hodín alebo RT PCR testu, ktorý nie je starší viac ako 72 hodín,“ upozorňuje MZVEZ SR. Výnimka sa vzťahuje aj na odôvodnené neodkladné cesty do a z ČR do 12 hodín. Tiež na cezhraničných pracovníkov, žiakov alebo študentov či deti mladšie ako päť rokov. Zároveň na občanov EÚ, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pričom potrebné je predložiť potvrdenie od lekára o absolvovaní izolácie po pozitívnom PCR teste, ktorý bol vykonaný pred menej ako 90 dňami.

Oddnes platí v Českej republike zákaz pohybu medzi okresmi. Medzi výnimky patrí cesta do zamestnania, nevyhnutné cesty za lekárom, za účelom starostlivosti o blízkych alebo vybavenia neodkladných úradných záležitostí.