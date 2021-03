Ambiciózny vakcinačný plán Číny: Život by sa mal vrátiť do normálu už čoskoro

Čína chce do júna zaočkovať 40 % populácie, život by sa mohol vrátiť do normálu v lete 2022.

Na prvom mieste na svete z pohľadu zaočkovaného podielu populácie je Izrael, ktorý dosiaľ podal vakcínu viac ako 90 % obyvateľov. Čína plánuje do júna zaočkovať proti koronavírusu 40 % zo svojej 1,4-miliardovej populácie. Uviedli to v pondelok tamojší zdravotnícki experti. Najľudnatejšia krajina sveta, odkiaľ sa ochorenia COVID-19 koncom predvlaňajška začalo šíriť do celého sveta, má pandémiu koronavírusu relatívne pod kontrolou. V očkovacej kampani však zatiaľ zaostáva, keďže ku koncu februára zaočkovala iba 3,56 % dospelého obyvateľstva. Celkovo zatiaľ poskytla 52,52 milióna dávok. Na prvom mieste na svete z pohľadu zaočkovaného podielu populácie je Izrael, ktorý dosiaľ podal vakcínu viac ako 90 % obyvateľov. V Spojených štátoch, ktoré sú pandémiou najviac postihnuté, zaočkovali asi 22 % populácie. Odborníci očakávajú, že vakcinácia čínskeho obyvateľstva bude predstavovať náročnú úlohu a aj pri miere zaočkovania 10 miliónov ľudí denne by očkovanie potrebných 70 % populácie trvalo zhruba sedem mesiacov. Šéf čínskeho Centra pre kontrolu chorôb Kao Fu predpovedá, že život by sa mohol vrátiť k „približnému normálu" v lete budúceho roka.